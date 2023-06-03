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Умер заслуженный артист России Николай Малинкин
Умер заслуженный артист России Николай Малинкин - РИА Новости, 03.06.2023
Умер заслуженный артист России Николай Малинкин
Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Николай Малинкин умер на 76-м году жизни, сообщается на сайте московского театра кукол... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T02:40
2023-06-03T02:40
2023-06-03T08:57
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России Николай Малинкин умер на 76-м году жизни, сообщается на сайте московского театра кукол "Жар-птица".Актера не стало в четверг, причины его смерти не уточняются.Как отмечается в некрологе, артист прослужил в "Жар-птице" более 30 лет и был одним из основателей театра.Малинкин родился 19 мая 1948 года, в 1985-м окончил ГИТИС. В кино актер дебютировал в 1977 году в драме "Небо над Чили", другие работы с его участием – "Семен Дежнев", сериалы "Час Волкова-3", "Пятая стража", "Академия".В 2001 году Малинкину присвоили звание Заслуженного артиста России.
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россия, гитис
Умер заслуженный артист России Николай Малинкин
Заслуженный артист России Николай Малинкин умер на 76-м году жизни