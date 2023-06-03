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Премьер Люксембурга унизил Зеленского неприличным жестом
Премьер Люксембурга унизил Зеленского неприличным жестом - РИА Новости, 03.06.2023
Премьер Люксембурга унизил Зеленского неприличным жестом
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель велел Владимиру Зеленскому замолчать, использовав унизительный жест рукой. Инцидент произошел на полях саммита... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T04:40
2023-06-03T04:40
2023-06-03T07:54
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель велел Владимиру Зеленскому замолчать, использовав унизительный жест рукой. Инцидент произошел на полях саммита Европейского политического сообщества, соответствующее видео появилось в Сети.На кадрах видно, как Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и премьер-министром Люксембурга Ксавье Баттелем. Однако после недолгой беседы Баттель сделал в отношении Зеленского характерный жест рукой, намекая, вероятно, на излишнюю разговорчивость последнего.В ответ Зеленский с наигранной улыбкой отвернулся, пытаясь показать журналистам, что не воспринял поступок Баттеля как оскорбление.После встречи с Зеленским президент Сербии Вучич заявил, что разговор не поменял позицию Сербии по поводу санкций в отношении России. Сербский лидер не раз заявлял, что его страна продолжит политику военного нейтралитета и постарается продержаться без введения санкций против Москвы "сколько сможет".
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в мире, люксембург (округ), сербия, россия, владимир зеленский, ксавье беттель, александр вучич
В мире, Люксембург (округ), Сербия, Россия, Владимир Зеленский, Ксавье Беттель, Александр Вучич
Премьер Люксембурга унизил Зеленского неприличным жестом
Премьер Люксембурга Беттель велел Зеленскому замолчать, использовав неприличный жест