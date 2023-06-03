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Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади - РИА Новости, 03.06.2023
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06:12 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/loshad-1875902273.html
Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади
Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади - РИА Новости, 03.06.2023
Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади
Русская верховая лошадь может исчезнут в течение двух лет, считает заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T06:12
2023-06-03T06:12
георгий жуков
рязанская область
россия
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июн – РИА Новости. Русская верховая лошадь может исчезнут в течение двух лет, считает заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. Старожиловский конный завод в Рязанской области - единственное место в мире, где разводят русских верховых лошадей. Сама порода - часть национального достояния, как царской России, Советского союза, так и современной Российской Федерации. Порода изначально делалась "под седло" высшего офицерского состава и поставлялась к царскому двору. На выставках по всему миру русская верховая забирала все призовые места. Сейчас некоторые кони принимают участие в скачках. "Всего на конезаводе - 149 голов всех возрастов: от жеребят 2022 года рождения и до самого старшего жеребца, который родился у нас в 1995 году. Угроза огромная, и она неустанно висит в воздухе. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу. Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ", - цитирует пресс-служба завода слова Шишкиной. При этом бывший сотрудник конезавода Владимир Фролов, проработавший на нем с 1976 года, считает, что для продолжения существования породы нужно минимум 100 маток, а для разведения в комфортных условиях и финансовой стабильности - не менее тысячи. "В первую очередь здесь нужно сохранить породу, а для этого нужно, чтобы местные органы исполнительной власти помогли получить землю для выгула и - самое главное - чтобы конезавод стал государственным", - убежден он. По его словам, которые приводятся в сообщении, у этого места - большое значение для истории. "У одного из самых выдающихся советских полководцев Георгия Жукова здесь началась карьера, у нас он обучался полгода верховой езде и уехал в должности командира эскадрона", - рассказал Фролов.
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георгий жуков, рязанская область, россия
Георгий Жуков, Рязанская область, Россия
Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади

Ветеринар Шишкина: русская верховая лошадь может исчезнуть за два года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЛошади
Лошади - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июн – РИА Новости. Русская верховая лошадь может исчезнут в течение двух лет, считает заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина.
Старожиловский конный завод в Рязанской области - единственное место в мире, где разводят русских верховых лошадей. Сама порода - часть национального достояния, как царской России, Советского союза, так и современной Российской Федерации. Порода изначально делалась "под седло" высшего офицерского состава и поставлялась к царскому двору. На выставках по всему миру русская верховая забирала все призовые места. Сейчас некоторые кони принимают участие в скачках.
"Всего на конезаводе - 149 голов всех возрастов: от жеребят 2022 года рождения и до самого старшего жеребца, который родился у нас в 1995 году. Угроза огромная, и она неустанно висит в воздухе. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу. Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ", - цитирует пресс-служба завода слова Шишкиной.
При этом бывший сотрудник конезавода Владимир Фролов, проработавший на нем с 1976 года, считает, что для продолжения существования породы нужно минимум 100 маток, а для разведения в комфортных условиях и финансовой стабильности - не менее тысячи. "В первую очередь здесь нужно сохранить породу, а для этого нужно, чтобы местные органы исполнительной власти помогли получить землю для выгула и - самое главное - чтобы конезавод стал государственным", - убежден он.
По его словам, которые приводятся в сообщении, у этого места - большое значение для истории. "У одного из самых выдающихся советских полководцев Георгия Жукова здесь началась карьера, у нас он обучался полгода верховой езде и уехал в должности командира эскадрона", - рассказал Фролов.
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