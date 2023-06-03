https://ria.ru/20230603/loshad-1875902273.html

Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади

Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади - РИА Новости, 03.06.2023

Ветеринар предупредила об угрозе исчезновения русской верховой лошади

Русская верховая лошадь может исчезнут в течение двух лет, считает заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T06:12

2023-06-03T06:12

2023-06-03T06:12

георгий жуков

рязанская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150710/95/1507109564_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_4f41befa4402f8eb0d0400030bee3df4.jpg

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июн – РИА Новости. Русская верховая лошадь может исчезнут в течение двух лет, считает заместитель директора и ветеринарный врач Старожиловского конезавода Елена Шишкина. Старожиловский конный завод в Рязанской области - единственное место в мире, где разводят русских верховых лошадей. Сама порода - часть национального достояния, как царской России, Советского союза, так и современной Российской Федерации. Порода изначально делалась "под седло" высшего офицерского состава и поставлялась к царскому двору. На выставках по всему миру русская верховая забирала все призовые места. Сейчас некоторые кони принимают участие в скачках. "Всего на конезаводе - 149 голов всех возрастов: от жеребят 2022 года рождения и до самого старшего жеребца, который родился у нас в 1995 году. Угроза огромная, и она неустанно висит в воздухе. В течение двух лет мы можем окончательно потерять породу. Еще в прошлом году у нас было 63 матки, а сейчас мы были вынуждены сократить поголовье до 40, связанно это прежде всего с отсутствием финансирования и своих пастбищ", - цитирует пресс-служба завода слова Шишкиной. При этом бывший сотрудник конезавода Владимир Фролов, проработавший на нем с 1976 года, считает, что для продолжения существования породы нужно минимум 100 маток, а для разведения в комфортных условиях и финансовой стабильности - не менее тысячи. "В первую очередь здесь нужно сохранить породу, а для этого нужно, чтобы местные органы исполнительной власти помогли получить землю для выгула и - самое главное - чтобы конезавод стал государственным", - убежден он. По его словам, которые приводятся в сообщении, у этого места - большое значение для истории. "У одного из самых выдающихся советских полководцев Георгия Жукова здесь началась карьера, у нас он обучался полгода верховой езде и уехал в должности командира эскадрона", - рассказал Фролов.

https://ria.ru/20230214/loshadi-1851937755.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

георгий жуков, рязанская область, россия