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Власти Николаевской области сообщили о повреждении ЛЭП в городе Очаков - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:33 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/lep-1875907302.html
Власти Николаевской области сообщили о повреждении ЛЭП в городе Очаков
Власти Николаевской области сообщили о повреждении ЛЭП в городе Очаков - РИА Новости, 03.06.2023
Власти Николаевской области сообщили о повреждении ЛЭП в городе Очаков
Линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил в субботу глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:33
2023-06-03T08:33
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил в субботу глава областной военной администрации Виталий Ким. "Информация относительно обстрелов в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на утро 3 июня: в городе Очаков Очаковской общины &lt;...&gt; повреждена линия электропередачи", - написал Ким в своем телеграм-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html
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в мире, николаевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина
Власти Николаевской области сообщили о повреждении ЛЭП в городе Очаков

Власти Николаевской области на Украине сообщили о повреждении ЛЭП в городе Очаков

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Линия электропередачи (ЛЭП) повреждена в городе Очаков Николаевской области на Украине, сообщил в субботу глава областной военной администрации Виталий Ким.
"Информация относительно обстрелов в Николаевской области за минувшие сутки, по состоянию на утро 3 июня: в городе Очаков Очаковской общины <...> повреждена линия электропередачи", - написал Ким в своем телеграм-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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