https://ria.ru/20230603/lavrov-1875930860.html
Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию, заявил Лавров
Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию, заявил Лавров - РИА Новости, 03.06.2023
Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию, заявил Лавров
Цель Запада переписать историю очевидна - поссорить братские народы России и Белоруссии и не допустить укрепления Союзного государства, считает министр... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:55
2023-06-03T11:55
2023-06-03T12:18
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белоруссия
сергей лавров
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цель Запада переписать историю очевидна - поссорить братские народы России и Белоруссии и не допустить укрепления Союзного государства, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Сегодня коллективный Запад не оставляет попыток циничной фальсификации истории. Переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники. Цель очевидна - посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства", - отметил Лавров в приветствии участникам российско-белорусского форума историков. По словам Лаврова, противостоять этому можно лишь с помощью воссоздания объективной картины прошлого.Приветствие зачитала директор Историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.
https://ria.ru/20230531/udary-1875323324.html
https://ria.ru/20230530/genotsid-1875093595.html
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РИА Новости
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россия, белоруссия, сергей лавров, в мире
Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, В мире
Запад хочет поссорить Россию и Белоруссию, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Запад переписывает историю, чтобы поссорить Россию и Белоруссию
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Цель Запада переписать историю очевидна - поссорить братские народы России и Белоруссии и не допустить укрепления Союзного государства, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Сегодня коллективный Запад не оставляет попыток циничной фальсификации истории. Переписываются учебники, искажаются и передергиваются факты, сносятся памятники. Цель очевидна - посеять межнациональную и межконфессиональную вражду, разжечь языковой шовинизм, поссорить наши братские народы в расчете не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства", - отметил Лавров в приветствии участникам российско-белорусского форума историков.
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По словам Лаврова, противостоять этому можно лишь с помощью воссоздания объективной картины прошлого.
Приветствие зачитала директор Историко-документального департамента МИД РФ Надежда Баринова.
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