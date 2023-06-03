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ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом - РИА Новости, 03.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/lager-1875947591.html
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом - РИА Новости, 03.06.2023
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:12
2023-06-03T14:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах. "В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования. В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875935437.html
харьковская область
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харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом

Минобороны: российские военные поразили украинский полевой лагерь в Харьковской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Российские военные в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах.
"В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования. В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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