https://ria.ru/20230603/lager-1875947591.html
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом - РИА Новости, 03.06.2023
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом
Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:12
2023-06-03T14:12
2023-06-03T14:12
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Российские ракетные войска, артиллерия и авиация поразили полевой лагерь украинского формирования в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. По данным министерства, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 87 артиллерийских подразделений украинских войск на огневых позициях, живая сила и военная техника в 96 районах. "В районе населенного пункта Старая Покровка Харьковской области поражён полевой лагерь украинского националистического формирования. В районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 24-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20230603/kontrnastuplenie-1875935437.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили украинский полевой лагерь под Харьковом
Минобороны: российские военные поразили украинский полевой лагерь в Харьковской области