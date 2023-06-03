https://ria.ru/20230603/kvartiry-1875904047.html

В Госдуме призвали застройщиков не продавать "клетушки" под видом квартир

В Госдуме призвали застройщиков не продавать "клетушки" под видом квартир - РИА Новости, 03.06.2023

В Госдуме призвали застройщиков не продавать "клетушки" под видом квартир

Депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать "клетушки" площадью по пять квадратных метров под видом квартир, которые больше похожи РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T07:26

2023-06-03T07:26

2023-06-03T07:26

общество

сергей гаврилов

госдума рф

жилье

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Депутат от фракции КПРФ Сергей Гаврилов призвал застройщиков не продавать "клетушки" площадью по пять квадратных метров под видом квартир, которые больше похожи на кладовки, об этом парламентарий рассказал РИА Новости. "В рекламных объявлениях о продаже представлены десятки вариантов квартир площадью менее 10 квадратных метров. Тем не менее, микроквартиры спокойно продаются в новых жилых комплексах, панельках и исторических домах. И если говорить о новостройках, то такие "клетушки", предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильем изначально, ведь важно понимать, что квартиры-капсулы по четыре-пять "квадратов" не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, равный шести квадратным метрам площади на человека", - сообщил Гаврилов. По его словам, норма предоставления жилплощади на одного человека — 33 квадратных метра, для двоих — 42, а если семья состоит из трех человек и более, каждому из них положены минимальные 18 квадратных метров. Регионы и муниципалитеты могут устанавливать свои нормы — но не меньше федеральных, отметил депутат. "Следовательно, когда продаются "кладовки", которые не отвечают требованиям, чтобы называться жильём, то в них нельзя зарегистрироваться, ведь в соответствии с законодательством в нежилых помещениях регистрация запрещена. Поэтому необходимо урегулировать данный вопрос, создать баланс. Интерес бизнеса, который готов массово продавать "кладовки" за миллионы, чтобы их потом кто-то сдавал, понятен, но важно, чтобы при этом не ущемлялись жилищные права наших граждан, для которых необходимая жилплощадь от 18 квадратных метров на человека", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20230602/kvartiry-1875518375.html

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общество, сергей гаврилов, госдума рф, жилье