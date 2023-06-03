https://ria.ru/20230603/kuba-1875970233.html
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2023
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с лидером Кубинской революции Раулем... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:13
2023-06-03T17:13
2023-06-03T17:23
в мире
россия
дмитрий медведев
куба
рауль кастро
нато
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2742:1542_1920x0_80_0_0_6748964a15be90438b513b0353c04e42.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с лидером Кубинской революции Раулем Кастро заявил, что Москва ценит помощь Кубы в противостоянии с Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России. "В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев заявил, что динамика российско-кубинского диалога отражает большую работу по углублению многоплановых связей, которые будут наращиваться и в дальнейшем. Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России", - сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.
https://ria.ru/20230519/sotrudnichestvo-1872786248.html
россия
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847155539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c04401b87a6472b45fdae0dbd88fe13d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий медведев, куба, рауль кастро, нато, сша
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Куба, Рауль Кастро, НАТО, США
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев
Медведев заявил Кастро, что Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом