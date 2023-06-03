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Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2023
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17:13 03.06.2023 (обновлено: 17:23 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/kuba-1875970233.html
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев - РИА Новости, 03.06.2023
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с лидером Кубинской революции Раулем... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:13
2023-06-03T17:23
в мире
россия
дмитрий медведев
куба
рауль кастро
нато
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с лидером Кубинской революции Раулем Кастро заявил, что Москва ценит помощь Кубы в противостоянии с Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России. "В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев заявил, что динамика российско-кубинского диалога отражает большую работу по углублению многоплановых связей, которые будут наращиваться и в дальнейшем. Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России", - сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.
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в мире, россия, дмитрий медведев, куба, рауль кастро, нато, сша
В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Куба, Рауль Кастро, НАТО, США
Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом, заявил Медведев

Медведев заявил Кастро, что Россия ценит поддержку Кубы в противостоянии с Западом

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ и председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с лидером Кубинской революции Раулем Кастро заявил, что Москва ценит помощь Кубы в противостоянии с Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России.
"В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев заявил, что динамика российско-кубинского диалога отражает большую работу по углублению многоплановых связей, которые будут наращиваться и в дальнейшем. Зампред Совбеза РФ добавил, что Москва ценит ту поддержку, которую дружественный народ республики оказывает нашему государству в противостоянии с коллективным Западом, в условиях развязанной США и НАТО "гибридной войны" против России", - сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.
Подписание Протокола между ФТС России и Министерством внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба о сотрудничестве, обмене информацией и взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Россия и Куба подписали соглашения по укреплению сотрудничества
19 мая, 00:33
 
В миреРоссияДмитрий МедведевКубаРауль КастроНАТОСША
 
 
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