https://ria.ru/20230603/krym-1875954103.html
В Крыму назвали позицию Британии по захвату полуострова подлостью
В Крыму назвали позицию Британии по захвату полуострова подлостью - РИА Новости, 03.06.2023
В Крыму назвали позицию Британии по захвату полуострова подлостью
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Великобритании демонстрируют подлость и... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T15:10
2023-06-03T15:10
2023-06-03T15:10
россия
юрий гемпель
владимир путин
севастополь
украина
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республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Великобритании демонстрируют подлость и пренебрежение демократическими нормами, надеясь на захват полуострова украинскими войсками. Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. "Это уже не первый мегазахватчик. Пусть британский министр встанет в очередь за всякого рода порошенками, зеленскими, арестовичами и прочими явными и скрытыми фашистами. Позиция Британии насчет Крыма подлая. Это пренебрежение демократическими нормами, выбором и желанием крымчан жить на своей исторической родине", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Крым навсегда воссоединился с Россией и другого будущего полуострову не надо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html
https://ria.ru/20230603/krym-1875902718.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юрий гемпель, владимир путин, севастополь, украина, оон, республика крым, в мире
Россия, Юрий Гемпель, Владимир Путин, Севастополь, Украина, ООН, Республика Крым, В мире
В Крыму назвали позицию Британии по захвату полуострова подлостью
В Крыму назвали позицию Британии, выступающей за захват полуострова Украиной, подлостью
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Великобритании демонстрируют подлость и пренебрежение демократическими нормами, надеясь на захват полуострова украинскими войсками.
Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории.
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"Это уже не первый мегазахватчик. Пусть британский министр встанет в очередь за всякого рода порошенками, зеленскими, арестовичами и прочими явными и скрытыми фашистами. Позиция Британии насчет Крыма подлая. Это пренебрежение демократическими нормами, выбором и желанием крымчан жить на своей исторической родине", - сказал Гемпель РИА Новости.
По его словам, Крым навсегда воссоединился с Россией
и другого будущего полуострову не надо.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине
. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев
по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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