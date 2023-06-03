https://ria.ru/20230603/krym-1875954103.html

В Крыму назвали позицию Британии по захвату полуострова подлостью

В Крыму назвали позицию Британии по захвату полуострова подлостью - РИА Новости, 03.06.2023

В Крыму назвали позицию Британии по захвату полуострова подлостью

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Великобритании демонстрируют подлость и... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:10

2023-06-03T15:10

2023-06-03T15:10

россия

юрий гемпель

владимир путин

севастополь

украина

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что власти Великобритании демонстрируют подлость и пренебрежение демократическими нормами, надеясь на захват полуострова украинскими войсками. Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава украинской территории. "Это уже не первый мегазахватчик. Пусть британский министр встанет в очередь за всякого рода порошенками, зеленскими, арестовичами и прочими явными и скрытыми фашистами. Позиция Британии насчет Крыма подлая. Это пренебрежение демократическими нормами, выбором и желанием крымчан жить на своей исторической родине", - сказал Гемпель РИА Новости. По его словам, Крым навсегда воссоединился с Россией и другого будущего полуострову не надо. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230603/katastrofa-1875930651.html

https://ria.ru/20230603/krym-1875902718.html

россия

севастополь

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, юрий гемпель, владимир путин, севастополь, украина, оон, республика крым, в мире