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В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма - РИА Новости, 03.06.2023
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13:13 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/krym-1875940487.html
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма - РИА Новости, 03.06.2023
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями и политической слепотой позицию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T13:13
2023-06-03T13:13
россия
великобритания
украина
владимир путин
бен уоллес
михаил шеремет
госдума рф
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями и политической слепотой позицию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности захвата Крыма украинскими войсками. Ранее Washington Post сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности. "Это просто недалекий человек, который дальше своего носа, видимо, ничего не видит. Его мнение – не более чем фантазия и политическая слепота. Пусть лучше занимаются своими внутренними проблемами, а за нас переживать не нужно. Они очень предсказуемы, поэтому считаю, что такие громкие заявления ими делаются перед большим провалом", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Россия в состоянии отразить любые попытки агрессии и защитить свои территории и население. "А вот британцам лучше стоит задуматься, к какой бездне гонят их собственные власт,и и запастись впрок спасательными жилетами, вдруг понадобятся, мало ли что бывает в жизни", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230602/krym-1875732823.html
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россия, великобритания, украина, владимир путин, бен уоллес, михаил шеремет, госдума рф, нато, оон, в мире
Россия, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Бен Уоллес, Михаил Шеремет, Госдума РФ, НАТО, ООН, В мире
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма

В Госдуме позицию министра обороны Британии Уоллеса по захвату Крыма объяснили слепотой

© AP Photo / Frank AugsteinМинистр обороны Великобритании Бен Уоллес
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями и политической слепотой позицию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности захвата Крыма украинскими войсками.
Ранее Washington Post сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Министр обороны Британии счел, что Украина может захватить Крым в этом году
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"Это просто недалекий человек, который дальше своего носа, видимо, ничего не видит. Его мнение – не более чем фантазия и политическая слепота. Пусть лучше занимаются своими внутренними проблемами, а за нас переживать не нужно. Они очень предсказуемы, поэтому считаю, что такие громкие заявления ими делаются перед большим провалом", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Россия в состоянии отразить любые попытки агрессии и защитить свои территории и население.
"А вот британцам лучше стоит задуматься, к какой бездне гонят их собственные власт,и и запастись впрок спасательными жилетами, вдруг понадобятся, мало ли что бывает в жизни", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияВеликобританияУкраинаВладимир ПутинБен УоллесМихаил ШереметГосдума РФНАТОООНВ мире
 
 
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