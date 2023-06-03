https://ria.ru/20230603/krym-1875940487.html

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма - РИА Новости, 03.06.2023

В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Британии о захвате Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями и политической слепотой позицию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:13

2023-06-03T13:13

2023-06-03T13:13

россия

великобритания

украина

владимир путин

бен уоллес

михаил шеремет

госдума рф

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал фантазиями и политической слепотой позицию министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о возможности захвата Крыма украинскими войсками. Ранее Washington Post сообщил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес, в отличие от других представителей стран НАТО, полагает, что украинские войска в этом году смогут захватить Крым, если у России иссякнут военные возможности. "Это просто недалекий человек, который дальше своего носа, видимо, ничего не видит. Его мнение – не более чем фантазия и политическая слепота. Пусть лучше занимаются своими внутренними проблемами, а за нас переживать не нужно. Они очень предсказуемы, поэтому считаю, что такие громкие заявления ими делаются перед большим провалом", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Россия в состоянии отразить любые попытки агрессии и защитить свои территории и население. "А вот британцам лучше стоит задуматься, к какой бездне гонят их собственные власт,и и запастись впрок спасательными жилетами, вдруг понадобятся, мало ли что бывает в жизни", - подчеркнул депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230602/krym-1875732823.html

https://ria.ru/20230530/ataka-1875079278.html

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Дарья Буймова

россия, великобритания, украина, владимир путин, бен уоллес, михаил шеремет, госдума рф, нато, оон, в мире