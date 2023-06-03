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В Крыму прокомментировали публикацию Венгрией карты Украины без полуострова - РИА Новости, 03.06.2023
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12:56 03.06.2023 (обновлено: 23:06 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/krym-1875938597.html
В Крыму прокомментировали публикацию Венгрией карты Украины без полуострова
В Крыму прокомментировали публикацию Венгрией карты Украины без полуострова - РИА Новости, 03.06.2023
В Крыму прокомментировали публикацию Венгрией карты Украины без полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала символичным и закономерным публикацию правительством Венгрии карты, на которой полуостров изображен вне РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:56
2023-06-03T23:06
в мире
украина
россия
венгрия
владимир путин
анастасия гридчина
оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала символичным и закономерным публикацию правительством Венгрии карты, на которой полуостров изображен вне состава украинской территории. Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне границ украинской территории. "Страны Европы прочувствовали на себе, какие колоссальные экономические последствия для них имеет конфликт на Украине. Поэтому публикация подобной карты — символичная и закономерная реакция", — сказала Гридчина РИА Новости. По ее словам, США не заботятся о своих европейских вассалах, а только требуют больше и больше денег для Украины, что "порядком надоело простым европейцам". &quot;Европа давно негласно усвоила, что Крым де-факто российская территория. Уверена, что следующий шаг — это карты Украины без Донбасса и Галичины&quot;, — подчеркнула Гридчина.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230603/krym-1875909933.html
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в мире, украина, россия, венгрия, владимир путин, анастасия гридчина, оон
В мире, Украина, Россия, Венгрия, Владимир Путин, Анастасия Гридчина, ООН
В Крыму прокомментировали публикацию Венгрией карты Украины без полуострова

В Крыму публикацию Венгрией карты Украины без полуострова назвали символичным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала символичным и закономерным публикацию правительством Венгрии карты, на которой полуостров изображен вне состава украинской территории.
Ранее правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне границ украинской территории.
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"Страны Европы прочувствовали на себе, какие колоссальные экономические последствия для них имеет конфликт на Украине. Поэтому публикация подобной карты — символичная и закономерная реакция", — сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, США не заботятся о своих европейских вассалах, а только требуют больше и больше денег для Украины, что "порядком надоело простым европейцам".
«

"Европа давно негласно усвоила, что Крым де-факто российская территория. Уверена, что следующий шаг — это карты Украины без Донбасса и Галичины", — подчеркнула Гридчина.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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