https://ria.ru/20230603/krym-1875909933.html
В Крыму прокомментировали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан"
В Крыму прокомментировали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" - РИА Новости, 03.06.2023
В Крыму прокомментировали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан"
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя украинских властей о якобы минировании химического завода... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:04
2023-06-03T09:04
2023-06-03T09:20
специальная военная операция на украине
владимир константинов
владимир зеленский
киев
украина
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя украинских властей о якобы минировании химического завода "Крымский Титан" на севере полуострова. Ранее назначенный Владимиром Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале опубликовал обращение, в котором утверждает, что российской стороной якобы минируется территория завода. Прокудин считает, что есть угроза Крыму, семи областям Украины, а также Турции. "Давайте посмотрим на эту "новость" с позиций реальности. Какой-то фейковый "руководитель херсонской администрации". А у них ещё и фейковое руководство Крыма есть. С таким же успехом они могли бы назначить своего наместника на Луне и заявлять, что периодически на ней высаживаются, что Луна - неотъемлемая часть Украины. Суть заявления не менее иррациональна. Мы что-то такое минируем, что взорвется и вместе с семью областями Украины и Турцией. Что может так рвануть, этот балабол не уточнил? Понятное дело, стал бы уточнять, выглядел бы ещё глупее. Хотя, казалось бы, куда уж больше", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, украинская сторона, не имея успехов на фронте, пытается скрыть это под маской "громких лживых заявлений и разных пиар-акций". "В этом они непревзойдённые мастера. Ориентированы эти акции в первую очередь на внутреннего потребителя. Поскольку украинское общество превращено в своего рода информационный "Макдоналдс", людям можно скормить любой информационный фастфуд, лишь бы каждый день и хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги", - подчеркнул глава крымского парламента.
https://ria.ru/20230603/krym-1875902718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, владимир зеленский, киев, украина, республика крым, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Республика Крым, Безопасность
В Крыму прокомментировали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан"
В Крыму назвали заявление Киева о минировании химзавода "Титан" глупостью
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя украинских властей о якобы минировании химического завода "Крымский Титан" на севере полуострова.
Ранее назначенный Владимиром Зеленским
глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале опубликовал обращение, в котором утверждает, что российской стороной якобы минируется территория завода. Прокудин считает, что есть угроза Крыму, семи областям Украины, а также Турции.
В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине
"Давайте посмотрим на эту "новость" с позиций реальности. Какой-то фейковый "руководитель херсонской администрации". А у них ещё и фейковое руководство Крыма есть. С таким же успехом они могли бы назначить своего наместника на Луне и заявлять, что периодически на ней высаживаются, что Луна - неотъемлемая часть Украины. Суть заявления не менее иррациональна. Мы что-то такое минируем, что взорвется и вместе с семью областями Украины и Турцией. Что может так рвануть, этот балабол не уточнил? Понятное дело, стал бы уточнять, выглядел бы ещё глупее. Хотя, казалось бы, куда уж больше", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, украинская сторона, не имея успехов на фронте, пытается скрыть это под маской "громких лживых заявлений и разных пиар-акций".
"В этом они непревзойдённые мастера. Ориентированы эти акции в первую очередь на внутреннего потребителя. Поскольку украинское общество превращено в своего рода информационный "Макдоналдс
", людям можно скормить любой информационный фастфуд, лишь бы каждый день и хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги", - подчеркнул глава крымского парламента.
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