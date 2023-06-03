https://ria.ru/20230603/krym-1875909933.html

В Крыму прокомментировали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан"

В Крыму прокомментировали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан" - РИА Новости, 03.06.2023

В Крыму прокомментировали заявление Киева о "минировании" химзавода "Титан"

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя украинских властей о якобы минировании химического завода... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:04

2023-06-03T09:04

2023-06-03T09:20

специальная военная операция на украине

владимир константинов

владимир зеленский

киев

украина

республика крым

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/18/1790342452_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_6f1eafc4f58157d827d834815aea5280.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал глупостью и ложью заявление представителя украинских властей о якобы минировании химического завода "Крымский Титан" на севере полуострова. Ранее назначенный Владимиром Зеленским глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем телеграм-канале опубликовал обращение, в котором утверждает, что российской стороной якобы минируется территория завода. Прокудин считает, что есть угроза Крыму, семи областям Украины, а также Турции. "Давайте посмотрим на эту "новость" с позиций реальности. Какой-то фейковый "руководитель херсонской администрации". А у них ещё и фейковое руководство Крыма есть. С таким же успехом они могли бы назначить своего наместника на Луне и заявлять, что периодически на ней высаживаются, что Луна - неотъемлемая часть Украины. Суть заявления не менее иррациональна. Мы что-то такое минируем, что взорвется и вместе с семью областями Украины и Турцией. Что может так рвануть, этот балабол не уточнил? Понятное дело, стал бы уточнять, выглядел бы ещё глупее. Хотя, казалось бы, куда уж больше", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, украинская сторона, не имея успехов на фронте, пытается скрыть это под маской "громких лживых заявлений и разных пиар-акций". "В этом они непревзойдённые мастера. Ориентированы эти акции в первую очередь на внутреннего потребителя. Поскольку украинское общество превращено в своего рода информационный "Макдоналдс", людям можно скормить любой информационный фастфуд, лишь бы каждый день и хоть чем-то заправлять эти разжиженные мозги", - подчеркнул глава крымского парламента.

https://ria.ru/20230603/krym-1875902718.html

https://ria.ru/20230602/krym-1875732823.html

киев

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир константинов, владимир зеленский, киев, украина, республика крым, безопасность