Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 03.06.2023 (обновлено: 06:42 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/krym-1875902718.html
В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине
В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине - РИА Новости, 03.06.2023
В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине
Установление мира на Украине возможно только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T06:41
2023-06-03T06:42
украина
россия
минск
владимир константинов
владимир зеленский
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_57cbc3e04b2ca9b760747e7b89187fb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Установление мира на Украине возможно только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности Украины и создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. "Мир возможен только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели. Что же касается Зеленского, то это временная фигура, у которого политические дни, на мой взгляд, сочтены. И никакие формулы ему не помогут", - сказал Константинов. По его словам, для Зеленского признание любой другой, реальной формулы мира равно политической смерти. "Поэтому он ничего другого сказать не может. Сколько он уже убил украинцев, как угробил экономику, развалил страну — за все это ему придется отвечать перед людьми и объяснять, почему он не придерживался договоренностей Минска. А чтобы оттянуть этот момент, он и придумывает самые нереальные, нереализуемые формулы мира", - подчеркнул Константинов. По его мнению, политическая реальность изменилась и условия будущего мира будут сформированы уже без Зеленского. "Любой человек понимает, что он — отработанный инструмент. И, к сожалению, не он один. Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики. И теперь сюсюкаться с ними не будут", - сказал Константинов.
https://ria.ru/20230603/krym-1875894248.html
https://ria.ru/20230528/krym-1874660626.html
украина
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849161192_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29e3e7b0986d5699e69876259fd2f4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, минск, владимир константинов, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Минск, Владимир Константинов, Владимир Зеленский, В мире
В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине

Константинов: мир на Украине возможен, если Запад осознает необходимость диалога с Россией

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлава крымского парламента Владимир Константинов
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Глава крымского парламента Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Установление мира на Украине возможно только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности Украины и создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Кадр из опубликованного правительством Венгрии видеоролика, на котором Крым находится вне состава Украины
Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма
01:42
"Мир возможен только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели. Что же касается Зеленского, то это временная фигура, у которого политические дни, на мой взгляд, сочтены. И никакие формулы ему не помогут", - сказал Константинов.
По его словам, для Зеленского признание любой другой, реальной формулы мира равно политической смерти.
"Поэтому он ничего другого сказать не может. Сколько он уже убил украинцев, как угробил экономику, развалил страну — за все это ему придется отвечать перед людьми и объяснять, почему он не придерживался договоренностей Минска. А чтобы оттянуть этот момент, он и придумывает самые нереальные, нереализуемые формулы мира", - подчеркнул Константинов.
По его мнению, политическая реальность изменилась и условия будущего мира будут сформированы уже без Зеленского.
"Любой человек понимает, что он — отработанный инструмент. И, к сожалению, не он один. Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики. И теперь сюсюкаться с ними не будут", - сказал Константинов.
Ялта, Крым - РИА Новости, 1920, 28.05.2023
Оператор отметил усиление атак на телекоммуникационную инфраструктуру Крыма
28 мая, 15:54
 
УкраинаРоссияМинскВладимир КонстантиновВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала