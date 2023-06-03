https://ria.ru/20230603/krym-1875902718.html

В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине

В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине - РИА Новости, 03.06.2023

В Крыму назвали единственное условие для установления мира на Украине

Установление мира на Украине возможно только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T06:41

2023-06-03T06:41

2023-06-03T06:42

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россия

минск

владимир константинов

владимир зеленский

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Установление мира на Украине возможно только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира", которая среди прочего включает восстановление территориальной целостности Украины и создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. "Мир возможен только в том случае, если Запад поймет, что с Россией нужно договариваться, но пока они к такому выводу не созрели. Что же касается Зеленского, то это временная фигура, у которого политические дни, на мой взгляд, сочтены. И никакие формулы ему не помогут", - сказал Константинов. По его словам, для Зеленского признание любой другой, реальной формулы мира равно политической смерти. "Поэтому он ничего другого сказать не может. Сколько он уже убил украинцев, как угробил экономику, развалил страну — за все это ему придется отвечать перед людьми и объяснять, почему он не придерживался договоренностей Минска. А чтобы оттянуть этот момент, он и придумывает самые нереальные, нереализуемые формулы мира", - подчеркнул Константинов. По его мнению, политическая реальность изменилась и условия будущего мира будут сформированы уже без Зеленского. "Любой человек понимает, что он — отработанный инструмент. И, к сожалению, не он один. Вся Украина стала расходным материалом западной геополитики. И теперь сюсюкаться с ними не будут", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20230603/krym-1875894248.html

https://ria.ru/20230528/krym-1874660626.html

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украина, россия, минск, владимир константинов, владимир зеленский, в мире