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Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма - РИА Новости, 03.06.2023
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01:42 03.06.2023 (обновлено: 08:48 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/krym-1875894248.html
Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма
Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма - РИА Новости, 03.06.2023
Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма
Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T01:42
2023-06-03T08:48
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владимир путин
оон
виктор орбан
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БУДАПЕШТ, 3 июн — РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава постсоветской республики.&quot;Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свою страну, но война продолжается и может легко приобрести мировой масштаб. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира&quot;, — говорится в видеоролике на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*.На одном из кадров в качестве иллюстрации приведена карта, где Крым изображен вне территории Украины.Кроме того, на кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров Москвы и Вашингтона, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия Украине. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, украина, венгрия, в мире, владимир путин, оон, виктор орбан, петер сийярто
Россия, Украина, Венгрия, В мире, Владимир Путин, ООН, Виктор Орбан, Петер Сийярто
Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало ролик, в котором Крым находится вне состава Украины

© Кадр из видеоКадр из опубликованного правительством Венгрии видеоролика, на котором Крым находится вне состава Украины
Кадр из опубликованного правительством Венгрии видеоролика, на котором Крым находится вне состава Украины
© Кадр из видео
Кадр из опубликованного правительством Венгрии видеоролика, на котором Крым находится вне состава Украины
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БУДАПЕШТ, 3 июн — РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава постсоветской республики.
«

"Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свою страну, но война продолжается и может легко приобрести мировой масштаб. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира", — говорится в видеоролике на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*.

На одном из кадров в качестве иллюстрации приведена карта, где Крым изображен вне территории Украины.
Кроме того, на кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров Москвы и Вашингтона, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия Украине. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияУкраинаВенгрияВ миреВладимир ПутинООНВиктор ОрбанПетер Сийярто
 
 
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