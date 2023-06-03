https://ria.ru/20230603/krym-1875894248.html

Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма

Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма - РИА Новости, 03.06.2023

Власти Венгрии опубликовали ролик с картой Украины без Крыма

Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T01:42

2023-06-03T01:42

2023-06-03T08:48

россия

украина

венгрия

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владимир путин

оон

виктор орбан

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 3 июн — РИА Новости. Правительство Венгрии опубликовало видеоролик с призывом к мирному урегулированию конфликта на Украине, включив туда карту, на которой Крым изображен вне состава постсоветской республики."Десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свою страну, но война продолжается и может легко приобрести мировой масштаб. Хватит войны, только прекращение огня может положить конец разрушению, только мирные переговоры могут спасти жизни. Пришло время для мира", — говорится в видеоролике на странице венгерского правительства в социальной сети Facebook*.На одном из кадров в качестве иллюстрации приведена карта, где Крым изображен вне территории Украины.Кроме того, на кадре с призывом к началу мирных переговоров изображены флаги России, Украины и США. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров Москвы и Вашингтона, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия Украине. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что выступает за скорейшее начало мирных переговоров.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230527/krym-1874482024.html

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россия, украина, венгрия, в мире, владимир путин, оон, виктор орбан, петер сийярто