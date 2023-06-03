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Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать кризис в России - РИА Новости, 03.06.2023
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00:07 03.06.2023 (обновлено: 09:27 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/krizis-1875890611.html
Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать кризис в России
Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать кризис в России - РИА Новости, 03.06.2023
Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать кризис в России
Совет безопасности России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:07
2023-06-03T09:27
россия
владимир путин
николай патрушев
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совет безопасности России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки, сообщила пресс-служба аппарата ведомства.Укрепление экономического суверенитета России является одним из направлений работы Совбеза. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни россиян, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны."Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", — отметили в ведомстве.Председатель Совета безопасности, президент Владимир Путин накануне на оперативном совещании с постоянными членами СБ призвал сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить недоброжелателям раскачать ситуацию внутри страны.В субботу исполняется 31 год со дня образования Совета безопасности.Совбез был организован 3 июня 1992-го, он стал ключевым органом принятия стратегических государственных решений на основе тщательного анализа актуальных проблем и их подробного обсуждения на своих заседаниях и оперативных совещаниях. В рамках Совбеза выстроена система прогнозирования, выявления, анализа и оценки угроз национальной безопасности. Он фокусируется на решении задач, направленных на защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Среди его приоритетов — укрепление конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны. Для этого реализуются меры, направленные на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и защиты прав собственности.Важная функция Совета безопасности — подготовка предложений президенту по вопросам внешней политики России и защиты ее национальных интересов за рубежом. В центре внимания Совета безопасности находится и проблематика управления оборонной промышленностью, реформирования и развития ОПК. Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере.Информационно-аналитическое сопровождение работы президента России и Совбеза по вопросам, касающимся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, осуществляет аппарат СБ, который возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.
https://radiosputnik.ria.ru/20230602/braziliya-1875701564.html
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россия, владимир путин, николай патрушев
Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать кризис в России

Совбез готовит меры против попыток Запада спровоцировать экономический кризис в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Совет безопасности России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки, сообщила пресс-служба аппарата ведомства.
Укрепление экономического суверенитета России является одним из направлений работы Совбеза. В его рамках решаются задачи повышения качества жизни россиян, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны.
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"Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране", — отметили в ведомстве.
Председатель Совета безопасности, президент Владимир Путин накануне на оперативном совещании с постоянными членами СБ призвал сделать все, чтобы ни при каких обстоятельствах не позволить недоброжелателям раскачать ситуацию внутри страны.
В субботу исполняется 31 год со дня образования Совета безопасности.
Совбез был организован 3 июня 1992-го, он стал ключевым органом принятия стратегических государственных решений на основе тщательного анализа актуальных проблем и их подробного обсуждения на своих заседаниях и оперативных совещаниях.
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В рамках Совбеза выстроена система прогнозирования, выявления, анализа и оценки угроз национальной безопасности. Он фокусируется на решении задач, направленных на защиту жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Среди его приоритетов — укрепление конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности страны. Для этого реализуются меры, направленные на усиление роли государства как гаранта безопасности личности и защиты прав собственности.
Важная функция Совета безопасности — подготовка предложений президенту по вопросам внешней политики России и защиты ее национальных интересов за рубежом.
В центре внимания Совета безопасности находится и проблематика управления оборонной промышленностью, реформирования и развития ОПК. Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере.
Информационно-аналитическое сопровождение работы президента России и Совбеза по вопросам, касающимся обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, осуществляет аппарат СБ, который возглавляет секретарь Совбеза Николай Патрушев.
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