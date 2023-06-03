https://ria.ru/20230603/kosmos-1875896035.html

Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство

Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство - РИА Новости, 03.06.2023

Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство

Китай выступает за сотрудничество стран в космической сфере и за продвижение равного права всех государств на использование космического пространства в мирных... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T02:41

2023-06-03T02:41

2023-06-03T02:41

китай

вена

земля

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg

ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Китай выступает за сотрудничество стран в космической сфере и за продвижение равного права всех государств на использование космического пространства в мирных целях, заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ли Сун. "Китай выступает за то, чтобы государства сотрудничали вместе продвигали равное право всех стран на использование космического пространства в мирных целях, активно решали проблемы космической безопасности и обеспечивали мирное, безопасное и устойчивое использование космического пространства", - сказал постпред КНР в пятницу, выступая на мероприятии в отделении ООН в Вене, был представлен китайский научно-фантастический фильм о космосе - "Блуждающая Земля-2". По словам дипломата, фильмы "Блуждающая Земля" - это "подарок китайских кинематографистов миру во имя международного и многостороннего развития космоса". "Они также служат своевременным вдохновением для нашей эпохи. В условиях сложной международной ситуации построение более безопасного и процветающего мира является сильным желанием народов всего мира. Это общая ответственность всех правительств и верное направление прогресса", - добавил постпред КНР. Он добавил, что Китай обязуется сотрудничать с другими странами мира в целях содействия построению сообщества с общим будущим для человечества в области космического пространства. В пятницу на полях 66-й сессии Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, которое проходит в отделении ООН в Вене, китайская сторона провела мероприятие, где представила научно-фантастический фильм о космосе "Блуждающая Земля-2". По словам постпреда КНР, фильм на сегодняшний день собрал в прокате около 600 миллионов долларов США. Картина повествует о кризисе жизни и смерти, с которым столкнулось человечество на Земле. В фильме также показано, как страны объединяют свои усилия и мобилизуют все свои космические технологии и возможности, чтобы Земля пришла к новому общему будущему.

https://ria.ru/20230515/poryadok-1872026550.html

китай

вена

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, вена, земля, оон