https://ria.ru/20230603/kosmos-1875896035.html
Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство
Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство - РИА Новости, 03.06.2023
Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство
Китай выступает за сотрудничество стран в космической сфере и за продвижение равного права всех государств на использование космического пространства в мирных... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T02:41
2023-06-03T02:41
2023-06-03T02:41
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ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Китай выступает за сотрудничество стран в космической сфере и за продвижение равного права всех государств на использование космического пространства в мирных целях, заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ли Сун. "Китай выступает за то, чтобы государства сотрудничали вместе продвигали равное право всех стран на использование космического пространства в мирных целях, активно решали проблемы космической безопасности и обеспечивали мирное, безопасное и устойчивое использование космического пространства", - сказал постпред КНР в пятницу, выступая на мероприятии в отделении ООН в Вене, был представлен китайский научно-фантастический фильм о космосе - "Блуждающая Земля-2". По словам дипломата, фильмы "Блуждающая Земля" - это "подарок китайских кинематографистов миру во имя международного и многостороннего развития космоса". "Они также служат своевременным вдохновением для нашей эпохи. В условиях сложной международной ситуации построение более безопасного и процветающего мира является сильным желанием народов всего мира. Это общая ответственность всех правительств и верное направление прогресса", - добавил постпред КНР. Он добавил, что Китай обязуется сотрудничать с другими странами мира в целях содействия построению сообщества с общим будущим для человечества в области космического пространства. В пятницу на полях 66-й сессии Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, которое проходит в отделении ООН в Вене, китайская сторона провела мероприятие, где представила научно-фантастический фильм о космосе "Блуждающая Земля-2". По словам постпреда КНР, фильм на сегодняшний день собрал в прокате около 600 миллионов долларов США. Картина повествует о кризисе жизни и смерти, с которым столкнулось человечество на Земле. В фильме также показано, как страны объединяют свои усилия и мобилизуют все свои космические технологии и возможности, чтобы Земля пришла к новому общему будущему.
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китай, вена, земля, оон
Постпред КНР в ООН выступил за равное право на космическое пространство
Постпред КНР в ООН Ли: Пекин выступает за равное право стран на космического пространства
ВЕНА, 3 июн - РИА Новости. Китай выступает за сотрудничество стран в космической сфере и за продвижение равного права всех государств на использование космического пространства в мирных целях, заявил постоянный представитель КНР при международных организациях в Вене Ли Сун.
«
"Китай выступает за то, чтобы государства сотрудничали вместе продвигали равное право всех стран на использование космического пространства в мирных целях, активно решали проблемы космической безопасности и обеспечивали мирное, безопасное и устойчивое использование космического пространства", - сказал постпред КНР в пятницу, выступая на мероприятии в отделении ООН в Вене, был представлен китайский научно-фантастический фильм о космосе - "Блуждающая Земля-2".
По словам дипломата, фильмы "Блуждающая Земля" - это "подарок китайских кинематографистов миру во имя международного и многостороннего развития космоса".
"Они также служат своевременным вдохновением для нашей эпохи. В условиях сложной международной ситуации построение более безопасного и процветающего мира является сильным желанием народов всего мира. Это общая ответственность всех правительств и верное направление прогресса", - добавил постпред КНР.
Он добавил, что Китай обязуется сотрудничать с другими странами мира в целях содействия построению сообщества с общим будущим для человечества в области космического пространства.
В пятницу на полях 66-й сессии Комитета по использованию космического пространства в мирных целях, которое проходит в отделении ООН в Вене, китайская сторона провела мероприятие, где представила научно-фантастический фильм о космосе "Блуждающая Земля-2". По словам постпреда КНР, фильм на сегодняшний день собрал в прокате около 600 миллионов долларов США
. Картина повествует о кризисе жизни и смерти, с которым столкнулось человечество на Земле
. В фильме также показано, как страны объединяют свои усилия и мобилизуют все свои космические технологии и возможности, чтобы Земля пришла к новому общему будущему.
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