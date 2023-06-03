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Системы храма Христа Спасителя контролируются круглосуточно - РИА Новости, 04.06.2023
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Религия
 
23:59 03.06.2023 (обновлено: 00:00 04.06.2023)
https://ria.ru/20230603/kontrol-1876015814.html
Системы храма Христа Спасителя контролируются круглосуточно
Системы храма Христа Спасителя контролируются круглосуточно - РИА Новости, 04.06.2023
Системы храма Христа Спасителя контролируются круглосуточно
Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем и установок в храме Христа Спасителя, куда перемещена икона Андрея Рублева "Троица", работает в круглосуточном РИА Новости, 04.06.2023
2023-06-03T23:59
2023-06-04T00:00
религия
россия
храм христа спасителя
русская православная церковь
общество
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем и установок в храме Христа Спасителя, куда перемещена икона Андрея Рублева "Троица", работает в круглосуточном режиме, сообщил начальник управления автоматики и телемеханики храма Сергей Виноградов. Он рассказал, что климатические системы храма предназначены для поддержания постоянных комфортных условий для нахождения людей, для хранения икон. При этом для обеспечения сохранности иконы "Троица" выдвигаются повышенные требования по соблюдению режима температуры и влажности, аналогичные музейным. "Для обеспечения этих требований мы провели ряд технических и организационных мероприятий. В специальной капсуле со стеклом, куда перемещена икона, будет поддерживаться установленная влажность на уровне 55%. Кроме того, у нас в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости", - сообщил Виноградов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минкультуры РФ. По словам Виноградова, диспетчерский пункт, контролирующий состояние работы систем и установок, работает в круглосуточном режиме.
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россия, храм христа спасителя, русская православная церковь, общество
Религия, Россия, Храм Христа Спасителя, Русская православная церковь, Общество
Системы храма Христа Спасителя контролируются круглосуточно

Пункт, контролирующий работу систем храма, куда привезли "Троицу", работает круглосуточно

© РИА Новости / Анна ГорбашоваВитрина для "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Анна Горбашова
Витрина для "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем и установок в храме Христа Спасителя, куда перемещена икона Андрея Рублева "Троица", работает в круглосуточном режиме, сообщил начальник управления автоматики и телемеханики храма Сергей Виноградов.
Он рассказал, что климатические системы храма предназначены для поддержания постоянных комфортных условий для нахождения людей, для хранения икон. При этом для обеспечения сохранности иконы "Троица" выдвигаются повышенные требования по соблюдению режима температуры и влажности, аналогичные музейным.
«
"Для обеспечения этих требований мы провели ряд технических и организационных мероприятий. В специальной капсуле со стеклом, куда перемещена икона, будет поддерживаться установленная влажность на уровне 55%. Кроме того, у нас в готовности находятся дублированные системы вентиляции и кондиционирования, работающие на центральный храм, а также холодильные машины, которые будут запускаться по мере необходимости", - сообщил Виноградов, слова которого приводятся в пресс-релизе Минкультуры РФ.
По словам Виноградова, диспетчерский пункт, контролирующий состояние работы систем и установок, работает в круглосуточном режиме.
 
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