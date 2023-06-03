https://ria.ru/20230603/kniga-1875967965.html
Книгу Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь"
Книгу Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 03.06.2023
Книгу Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь"
Книгу журналистки Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" представили на Книжном фестивале "Красная площадь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:58
2023-06-03T16:58
2023-06-03T17:12
культура
дарья дугина
фсб
книжный фестиваль "красная площадь"
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Книгу журналистки Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" представили на Книжном фестивале "Красная площадь", передает корреспондент РИА Новости. Книгу представили члены Евразийского движения Софья Метелкина, Александр Бовдунов, а также друг Дугиной Павел Тугоринов. По словам Метелкиной, в книгу вошли "философские мысли" из "личного дневника" - закрытого телеграм-канала, который Дугина вела для друзей и близких. "Дашенька здесь в книге представляется как героиня современного Серебряного века... Когда читаешь этот дневник, кажется, что человек преодолевает себя каждый день и пытается сохранить вот это сокровенное, несмотря на вызовы, которые падают на ее плечи", - сказала Метелкина. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20220909/dugina-1815746944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья дугина, фсб, книжный фестиваль "красная площадь", московская область (подмосковье)
Культура, Дарья Дугина, ФСБ, Книжный фестиваль "Красная площадь", Московская область (Подмосковье)
Книгу Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь"
Книгу журналистки Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь"
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Книгу журналистки Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" представили на Книжном фестивале "Красная площадь", передает корреспондент РИА Новости.
Книгу представили члены Евразийского движения Софья Метелкина, Александр Бовдунов, а также друг Дугиной Павел Тугоринов. По словам Метелкиной, в книгу вошли "философские мысли" из "личного дневника" - закрытого телеграм-канала, который Дугина вела для друзей и близких.
"Дашенька здесь в книге представляется как героиня современного Серебряного века... Когда читаешь этот дневник, кажется, что человек преодолевает себя каждый день и пытается сохранить вот это сокровенное, несмотря на вызовы, которые падают на ее плечи", - сказала Метелкина.
Дугина
погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
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