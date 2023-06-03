https://ria.ru/20230603/kniga-1875967965.html

Книгу Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь"

Книгу Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь" - РИА Новости, 03.06.2023

Книгу Дарьи Дугиной представили на фестивале "Красная площадь"

Книгу журналистки Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" представили на Книжном фестивале "Красная площадь", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T16:58

2023-06-03T16:58

2023-06-03T17:12

культура

дарья дугина

фсб

книжный фестиваль "красная площадь"

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Книгу журналистки Дарьи Дугиной "Топи и выси моего сердца" представили на Книжном фестивале "Красная площадь", передает корреспондент РИА Новости. Книгу представили члены Евразийского движения Софья Метелкина, Александр Бовдунов, а также друг Дугиной Павел Тугоринов. По словам Метелкиной, в книгу вошли "философские мысли" из "личного дневника" - закрытого телеграм-канала, который Дугина вела для друзей и близких. "Дашенька здесь в книге представляется как героиня современного Серебряного века... Когда читаешь этот дневник, кажется, что человек преодолевает себя каждый день и пытается сохранить вот это сокровенное, несмотря на вызовы, которые падают на ее плечи", - сказала Метелкина. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.

https://ria.ru/20220909/dugina-1815746944.html

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Варвара Скокшина

дарья дугина, фсб, книжный фестиваль "красная площадь", московская область (подмосковье)