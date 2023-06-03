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Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке - РИА Новости, 03.06.2023
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02:54 03.06.2023 (обновлено: 05:44 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/klichko-1875896318.html
Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке
Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке - РИА Новости, 03.06.2023
Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке
Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку из-за ситуации с... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T02:54
2023-06-03T05:44
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россия
виталий кличко
владимир зеленский
игорь клименко
в мире
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.Ранее Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Владимира Зеленского."Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок. А то, по вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?" - сказал Ратников в эфире телеканала "Рада".В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины.Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230528/vibratsiya-1874678573.html
https://ria.ru/20230602/otstranenie-1875866143.html
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киев, украина, россия, виталий кличко, владимир зеленский, игорь клименко, в мире
Киев, Украина, Россия, Виталий Кличко, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, В мире
Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке

Глава одного из районов Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВиталий Кличко
Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Виталий Кличко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.
Ранее Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Владимира Зеленского.
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"Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок. А то, по вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?" - сказал Ратников в эфире телеканала "Рада".
В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины.
Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
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Вчера, 19:40
 
КиевУкраинаРоссияВиталий КличкоВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоВ мире
 
 
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