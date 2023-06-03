https://ria.ru/20230603/klichko-1875896318.html

Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке

Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке - РИА Новости, 03.06.2023

Глава киевского района призвал Кличко вместе написать заявление об отставке

Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку из-за ситуации с... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T02:54

2023-06-03T02:54

2023-06-03T05:44

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава Деснянской районной государственной администрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру города Виталию Кличко вместе подать в отставку из-за ситуации с закрытыми бомбоубежищами во время воздушной тревоги.Ранее Кличко дал понять, что ответственность за ЧП с закрытым во время воздушной тревоги бомбоубежищем лежит прежде всего на главах районных администраций столицы, которых назначает офис Владимира Зеленского."Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними. Это мужской поступок. А то, по вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. Поэтому встает вопрос – а за что тогда отвечает мэр?" - сказал Ратников в эфире телеканала "Рада".В четверг в офисе генпрокурора Украины заявили о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, закрытого во время воздушной тревоги. Позднее там же сообщили о задержании четырех человек. Городские власти поручили проверить доступность всех убежищ. По информации украинского издания "Страна", во время общения мэра Кличко с журналистами на него начали кричать местные жители — они говорили, что проблема с закрытыми бомбоубежищами существует уже давно. В пятницу Зеленский на заседании ставки верховного главнокомандующего поручил министру по стратегическим отраслям промышленности Александру Камышину провести ревизию всех защитных сооружений Киева, а министру внутренних дел Игорю Клименко — ревизию всех бомбоубежищ Украины.Между тем Минобороны России неоднократно заявляло, что российские силы наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить высокоточные ракеты зенитными средствами, размещенными в городах. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230528/vibratsiya-1874678573.html

https://ria.ru/20230602/otstranenie-1875866143.html

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киев, украина, россия, виталий кличко, владимир зеленский, игорь клименко, в мире