https://ria.ru/20230603/klass-1875981655.html

СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области

СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2023

СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области

Следственный комитет Российской Федерации откроет кадетские классы в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T18:46

2023-06-03T18:46

2023-06-03T18:46

россия

запорожская область

херсонская область

сергей петров

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет Российской Федерации откроет кадетские классы в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель управления воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров. Осенью 2022 года СК РФ сообщил об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе "Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового". Такой же класс, по данным ведомства, был открыт и в Херсонской области. "У нас уже открыт класс (помимо ЛНР – ред.) в Херсонской области. В Запорожской области и Донецкой также будут кадетские классы и также будет прорабатываться вопрос открытия кадетского корпуса в одной из республик. Но пока тайна, где это будет", - сказал Петров.

https://ria.ru/20230603/artek-1875980120.html

россия

запорожская область

херсонская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, запорожская область, херсонская область , сергей петров, следственный комитет россии (ск рф)