https://ria.ru/20230603/klass-1875981655.html
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2023
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области
Следственный комитет Российской Федерации откроет кадетские классы в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T18:46
2023-06-03T18:46
2023-06-03T18:46
россия
запорожская область
херсонская область
сергей петров
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет Российской Федерации откроет кадетские классы в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель управления воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров. Осенью 2022 года СК РФ сообщил об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе "Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового". Такой же класс, по данным ведомства, был открыт и в Херсонской области. "У нас уже открыт класс (помимо ЛНР – ред.) в Херсонской области. В Запорожской области и Донецкой также будут кадетские классы и также будет прорабатываться вопрос открытия кадетского корпуса в одной из республик. Но пока тайна, где это будет", - сказал Петров.
https://ria.ru/20230603/artek-1875980120.html
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запорожская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, херсонская область , сергей петров, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Запорожская область, Херсонская область , Сергей Петров, Следственный комитет России (СК РФ)
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области
СК планирует открыть кадетские классы в ДНР и Запорожской области и кадетский корпус