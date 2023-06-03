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СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2023
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18:46 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/klass-1875981655.html
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области - РИА Новости, 03.06.2023
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области
Следственный комитет Российской Федерации откроет кадетские классы в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T18:46
2023-06-03T18:46
россия
запорожская область
херсонская область
сергей петров
следственный комитет россии (ск рф)
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет Российской Федерации откроет кадетские классы в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель управления воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров. Осенью 2022 года СК РФ сообщил об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе "Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового". Такой же класс, по данным ведомства, был открыт и в Херсонской области. "У нас уже открыт класс (помимо ЛНР – ред.) в Херсонской области. В Запорожской области и Донецкой также будут кадетские классы и также будет прорабатываться вопрос открытия кадетского корпуса в одной из республик. Но пока тайна, где это будет", - сказал Петров.
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россия, запорожская область, херсонская область , сергей петров, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Запорожская область, Херсонская область , Сергей Петров, Следственный комитет России (СК РФ)
СК откроет кадетские классы в ДНР и Запорожской области

СК планирует открыть кадетские классы в ДНР и Запорожской области и кадетский корпус

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики кадетского класса
Ученики кадетского класса - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики кадетского класса. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 июн - РИА Новости. Следственный комитет Российской Федерации откроет кадетские классы в Донецкой народной республике и Запорожской области, сообщил РИА Новости руководитель управления воспитательной работы СК РФ генерал-майор юстиции Сергей Петров.
Осенью 2022 года СК РФ сообщил об открытии профильного кадетского класса Следственного комитета РФ в Луганске на базе "Луганского учебно-воспитательного комплекса имени летчика-космонавта Г.Т. Берегового". Такой же класс, по данным ведомства, был открыт и в Херсонской области.
«
"У нас уже открыт класс (помимо ЛНР – ред.) в Херсонской области. В Запорожской области и Донецкой также будут кадетские классы и также будет прорабатываться вопрос открытия кадетского корпуса в одной из республик. Но пока тайна, где это будет", - сказал Петров.
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Вчера, 18:30
 
РоссияЗапорожская областьХерсонская областьСергей ПетровСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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