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Президент Киргизии назвал Евросоюз надежным партнером - РИА Новости, 03.06.2023
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07:57 03.06.2023 (обновлено: 07:58 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/kirgiziya-1875905683.html
Президент Киргизии назвал Евросоюз надежным партнером
Президент Киргизии назвал Евросоюз надежным партнером - РИА Новости, 03.06.2023
Президент Киргизии назвал Евросоюз надежным партнером
Киргизия считает Европейский союз своим надежным партнером, заявил президент республики Садыр Жапаров. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T07:57
2023-06-03T07:58
в мире
киргизия
садыр жапаров
шарль мишель
евросовет
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 3 июн - РИА Новости. Киргизия считает Европейский союз своим надежным партнером, заявил президент республики Садыр Жапаров. В субботу в киргизской Чолпон-Ате Жапаров встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Глава Киргизии подчеркнул историческую значимость встречи, так как "впервые в истории двустороннего сотрудничества киргизская сторона проводит столь высокий визит руководителя Европейского союза в страну". "Мы придаем этому факту весьма важное значение. Ваше личное внимание нашей стране и региону придает нам дополнительный стимул для дальнейшего всестороннего развития и укрепления партнерских отношений с Европейским союзом. Европейский союз является нашим надежным партнером. С обретения независимости между нами развивалось только доверие и укреплялась дружба", - заявил глава Киргизии. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы активизации двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов глобальной повестки дня, в том числе регионального сотрудничества.
https://ria.ru/20230602/moldaviya-1875772307.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров, шарль мишель, евросовет
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров, Шарль Мишель, Евросовет
Президент Киргизии назвал Евросоюз надежным партнером

Президент Киргизии Жапаров заявил, что считает Европейский союз надежным партнером

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 3 июн - РИА Новости. Киргизия считает Европейский союз своим надежным партнером, заявил президент республики Садыр Жапаров.
В субботу в киргизской Чолпон-Ате Жапаров встретился с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. Глава Киргизии подчеркнул историческую значимость встречи, так как "впервые в истории двустороннего сотрудничества киргизская сторона проводит столь высокий визит руководителя Европейского союза в страну".
"Мы придаем этому факту весьма важное значение. Ваше личное внимание нашей стране и региону придает нам дополнительный стимул для дальнейшего всестороннего развития и укрепления партнерских отношений с Европейским союзом. Европейский союз является нашим надежным партнером. С обретения независимости между нами развивалось только доверие и укреплялась дружба", - заявил глава Киргизии.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы активизации двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по широкому кругу вопросов глобальной повестки дня, в том числе регионального сотрудничества.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
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В миреКиргизияСадыр ЖапаровШарль МишельЕвросовет
 
 
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