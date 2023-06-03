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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/kharkov-1876007461.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 03.06.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Харькове слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:16
2023-06-03T22:16
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна". &quot;Взрывы в Харькове&quot;, - написало издание в своем телеграм-канале. В регионе звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением западных областей.
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харьков
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Страна: в Харькове слышны взрывы, в регионе звучит воздушная тревога

CC0 / Общественное достояние/ Кащавцев Александр / Ситуация в Харькове
Ситуация в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
CC0 / Общественное достояние/ Кащавцев Александр /
Ситуация в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В Харькове слышны взрывы, сообщило украинское издание "Страна".
«

"Взрывы в Харькове", - написало издание в своем телеграм-канале. В регионе звучит воздушная тревога.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. На данный момент воздушная тревога объявлена почти на всей территории Украины за исключением западных областей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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