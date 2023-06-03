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Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения - РИА Новости, 03.06.2023
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17:19 03.06.2023 (обновлено: 17:28 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/kastro-1875971378.html
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения - РИА Новости, 03.06.2023
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения
Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил лидера Кубинской революции... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:19
2023-06-03T17:28
рауль кастро
россия
дмитрий медведев
куба
политика
владимир путин
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с днем рождения и передал самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. "Дмитрий Медведев сердечно поздравил Рауля Кастро с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и долголетия. Зампред Совбеза РФ отметил, что для многих поколений кубинского народа Рауль Кастро является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны. Кроме того, он поблагодарил Рауля Кастро за многолетнее плодотворное сотрудничество и большой личный вклад укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами", - сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза. Также Медведев передал Кастро поздравления и самые наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
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рауль кастро, россия, дмитрий медведев, куба, политика, владимир путин
Рауль Кастро, Россия, Дмитрий Медведев, Куба, Политика, Владимир Путин
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения

Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения и передал наилучшие пожелания от Путина

© AFP 2023 / ADALBERTO ROQUEБывший президент Кубы Рауль Кастро
Бывший президент Кубы Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AFP 2023 / ADALBERTO ROQUE
Бывший президент Кубы Рауль Кастро
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с днем рождения и передал самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Дмитрий Медведев сердечно поздравил Рауля Кастро с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и долголетия. Зампред Совбеза РФ отметил, что для многих поколений кубинского народа Рауль Кастро является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны. Кроме того, он поблагодарил Рауля Кастро за многолетнее плодотворное сотрудничество и большой личный вклад укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами", - сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.
Также Медведев передал Кастро поздравления и самые наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
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Рауль КастроРоссияДмитрий МедведевКубаПолитикаВладимир Путин
 
 
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