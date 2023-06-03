https://ria.ru/20230603/kastro-1875971378.html
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения - РИА Новости, 03.06.2023
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения
Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил лидера Кубинской революции... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T17:19
2023-06-03T17:19
2023-06-03T17:28
рауль кастро
россия
дмитрий медведев
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политика
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с днем рождения и передал самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. "Дмитрий Медведев сердечно поздравил Рауля Кастро с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и долголетия. Зампред Совбеза РФ отметил, что для многих поколений кубинского народа Рауль Кастро является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны. Кроме того, он поблагодарил Рауля Кастро за многолетнее плодотворное сотрудничество и большой личный вклад укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами", - сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза. Также Медведев передал Кастро поздравления и самые наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20210417/pokushenie-1728696141.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Рауль Кастро, Россия, Дмитрий Медведев, Куба, Политика, Владимир Путин
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения
Медведев поздравил Рауля Кастро с днем рождения и передал наилучшие пожелания от Путина
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора поздравил лидера Кубинской революции Рауля Кастро с днем рождения и передал самые наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
"Дмитрий Медведев сердечно поздравил Рауля Кастро с днем рождения, пожелал ему доброго здоровья, благополучия и долголетия. Зампред Совбеза РФ отметил, что для многих поколений кубинского народа Рауль Кастро является символом борьбы за идеалы свободы и независимости страны. Кроме того, он поблагодарил Рауля Кастро за многолетнее плодотворное сотрудничество и большой личный вклад укрепление отношений стратегического партнерства между нашими государствами", - сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.
Также Медведев передал Кастро поздравления и самые наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.
В США сообщили о попытке покушения ЦРУ на Рауля Кастро в 1960 году