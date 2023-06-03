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Рауль Кастро высказал полную поддержку России в ситуации с Украиной - РИА Новости, 03.06.2023
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16:51 03.06.2023 (обновлено: 17:22 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/kastro-1875967025.html
Рауль Кастро высказал полную поддержку России в ситуации с Украиной
Рауль Кастро высказал полную поддержку России в ситуации с Украиной - РИА Новости, 03.06.2023
Рауль Кастро высказал полную поддержку России в ситуации с Украиной
Лидер Кубинской революции Рауль Кастро в беседе с зампредседателя Совета безопасности и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым высказал полную РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T16:51
2023-06-03T17:22
россия
украина
рауль кастро
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро в беседе с зампредседателя Совета безопасности и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым высказал полную поддержку РФ по ситуации на Украине и уверенность в победе России, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза."Рауль Кастро со своей стороны поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230603/medvedev-1875967200.html
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россия, украина, рауль кастро, в мире
Россия, Украина, Рауль Кастро, В мире
Рауль Кастро высказал полную поддержку России в ситуации с Украиной

Рауль Кастро в беседе с Медведевым высказал полную поддержку России в ситуации с Украиной

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного Совета Кубы Рауль Кастро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Лидер Кубинской революции Рауль Кастро в беседе с зампредседателя Совета безопасности и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым высказал полную поддержку РФ по ситуации на Украине и уверенность в победе России, сообщили журналистам в секретариате зампредседателя Совбеза.
"Рауль Кастро со своей стороны поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, высказал полную поддержку РФ в связи с ситуацией на Украине и уверенность в победе России", - говорится в сообщении.
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