https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875939849.html

В Минобороны Украины отвергли индонезийский план по урегулированию

В Минобороны Украины отвергли индонезийский план по урегулированию - РИА Новости, 03.06.2023

В Минобороны Украины отвергли индонезийский план по урегулированию

В минобороны Украины отвергли предложенный Индонезией "корейский вариант" разрешения конфликта в стране, министр обороны Алексей Резников назвал его "странным"... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T13:05

2023-06-03T13:05

2023-06-03T15:40

в мире

украина

индонезия

россия

прабово субианто

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861123974_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_33f3b54bae728bc8c32cf5f686d1272a.jpg

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. В минобороны Украины отвергли предложенный Индонезией "корейский вариант" разрешения конфликта в стране, министр обороны Алексей Резников назвал его "странным" и похожим на российский, его заместитель Владимир Гаврилов отклонил предложение о создании демилитаризованной зоны.Ранее министр обороны Индонезии генерал Прабово Субианто на ежегодном форуме в Сингапуре озвучил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей и предложил участникам форума подписать совместное обращение к России и Украине, содержащее это предложение.Согласно агентству Блумберг, Резников заявил, что его страна не нуждается в "странном" плане Индонезии. "Звучит как российский план, а не индонезийский план. Нам нужно выиграть эту войну, после этого мы будем вести переговоры с кремлевским режимом или новым лидером", - отметил он.По данным агентства Рейтер, Гаврилов отметил, что Киев не собирается обсуждать какую-либо договоренность, которая связана с потерей территорий, "в том числе Крыма".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как ранее заявляли в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал накануне, что предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по его словам, заключается в "освобождении Донбасса и создания условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230603/plan-1875945302.html

https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875930290.html

украина

индонезия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, индонезия, россия, прабово субианто, дмитрий песков