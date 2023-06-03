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Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений - РИА Новости, 03.06.2023
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11:51 03.06.2023 (обновлено: 12:14 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875930290.html
Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений
Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений - РИА Новости, 03.06.2023
Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений
Любые действительно мирные инициативы по Украине заслуживают изучения, в индонезийских идеях по урегулированию есть элементы Минских соглашений, которые Киев... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:51
2023-06-03T12:14
в мире
индонезия
москва
украина
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Любые действительно мирные инициативы по Украине заслуживают изучения, в индонезийских идеях по урегулированию есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя план Джакарты, озвученный министром обороны Индонезии генералом Прабово Субианто.На саммите "Шангри-Ла-Диалога" в рамках форума министерского уровня по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе он предложил план урегулирования по "корейскому варианту" с демилитаризованной зоной. В частности, предлагается полное прекращение огня и боевых действий всеми сторонами конфликта и фиксация позиций, на которых они находятся в настоящий момент. Кроме того, речь идет об отводе войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образование демилитаризованной зоны. Также там говорится о немедленном создании наблюдательного контингента ООН, размещение его на всем протяжении демилитаризованной зоны. Есть в плане и предложение о проведении ООН референдумов на всех спорных территориях по вопросу нахождения в составе России или Украины.Комментируя предложения, источник РИА Новости в Москве заявил, что "безусловно, любые действительно мирные инициативы и предложения посредничества заслуживают изучения"."В индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада",- добавил он.Источник пояснил, что Киев "ежедневно нарушал режим прекращения огня, пытался изменить зафиксированную линию соприкосновения, не соблюдал обязательства по отводу от нее войск и вооружений"."Не помогло их выполнению и присутствие международных наблюдателей ОБСЕ. Действия Киева не заслуживают доверия", - добавил он."Что касается идеи референдумов, то в новых российских регионах они прошли в сентябре 2022 года. Решение их жителей о вхождении в состав России окончательно и пересмотру не подлежит",- подчеркнул собеседник агентства."Достижение мира возможно при прекращении западных поставок вооружений Киеву, прекращении им боевых действий, признании новых территориальных реалий, возвращении Украины к нейтральному внеблоковому статусу и уважении языковых и иных прав всех национальностей, проживающих на ее территории", - сказал он."Иными словами, как говорят представители Китая, для урегулирования конфликта надо изучить его первопричины, иначе мира не достичь", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230524/plan-1873957524.html
https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html
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В мире, Индонезия, Москва, Украина
Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений

В плане Индонезии есть элементы Минских соглашений, которые саботировал Киев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Любые действительно мирные инициативы по Украине заслуживают изучения, в индонезийских идеях по урегулированию есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя план Джакарты, озвученный министром обороны Индонезии генералом Прабово Субианто.
На саммите "Шангри-Ла-Диалога" в рамках форума министерского уровня по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе он предложил план урегулирования по "корейскому варианту" с демилитаризованной зоной. В частности, предлагается полное прекращение огня и боевых действий всеми сторонами конфликта и фиксация позиций, на которых они находятся в настоящий момент. Кроме того, речь идет об отводе войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образование демилитаризованной зоны. Также там говорится о немедленном создании наблюдательного контингента ООН, размещение его на всем протяжении демилитаризованной зоны. Есть в плане и предложение о проведении ООН референдумов на всех спорных территориях по вопросу нахождения в составе России или Украины.
Комментируя предложения, источник РИА Новости в Москве заявил, что "безусловно, любые действительно мирные инициативы и предложения посредничества заслуживают изучения".
"В индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада",- добавил он.
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Источник пояснил, что Киев "ежедневно нарушал режим прекращения огня, пытался изменить зафиксированную линию соприкосновения, не соблюдал обязательства по отводу от нее войск и вооружений".
"Не помогло их выполнению и присутствие международных наблюдателей ОБСЕ. Действия Киева не заслуживают доверия", - добавил он.
"Что касается идеи референдумов, то в новых российских регионах они прошли в сентябре 2022 года. Решение их жителей о вхождении в состав России окончательно и пересмотру не подлежит",- подчеркнул собеседник агентства.
"Достижение мира возможно при прекращении западных поставок вооружений Киеву, прекращении им боевых действий, признании новых территориальных реалий, возвращении Украины к нейтральному внеблоковому статусу и уважении языковых и иных прав всех национальностей, проживающих на ее территории", - сказал он.
"Иными словами, как говорят представители Китая, для урегулирования конфликта надо изучить его первопричины, иначе мира не достичь", - заключил собеседник агентства.
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