https://ria.ru/20230603/indoneziya-1875930290.html

Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений

Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений - РИА Новости, 03.06.2023

Источник: в плане Индонезии по Украине есть элементы Минских соглашений

Любые действительно мирные инициативы по Украине заслуживают изучения, в индонезийских идеях по урегулированию есть элементы Минских соглашений, которые Киев... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T11:51

2023-06-03T11:51

2023-06-03T12:14

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Любые действительно мирные инициативы по Украине заслуживают изучения, в индонезийских идеях по урегулированию есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада, заявил РИА Новости источник в Москве, комментируя план Джакарты, озвученный министром обороны Индонезии генералом Прабово Субианто.На саммите "Шангри-Ла-Диалога" в рамках форума министерского уровня по региональной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе он предложил план урегулирования по "корейскому варианту" с демилитаризованной зоной. В частности, предлагается полное прекращение огня и боевых действий всеми сторонами конфликта и фиксация позиций, на которых они находятся в настоящий момент. Кроме того, речь идет об отводе войск на 15 километров в каждую сторону от передовых позиций и образование демилитаризованной зоны. Также там говорится о немедленном создании наблюдательного контингента ООН, размещение его на всем протяжении демилитаризованной зоны. Есть в плане и предложение о проведении ООН референдумов на всех спорных территориях по вопросу нахождения в составе России или Украины.Комментируя предложения, источник РИА Новости в Москве заявил, что "безусловно, любые действительно мирные инициативы и предложения посредничества заслуживают изучения"."В индонезийских идеях есть элементы Минских соглашений, которые Киев саботировал при поддержке Запада",- добавил он.Источник пояснил, что Киев "ежедневно нарушал режим прекращения огня, пытался изменить зафиксированную линию соприкосновения, не соблюдал обязательства по отводу от нее войск и вооружений"."Не помогло их выполнению и присутствие международных наблюдателей ОБСЕ. Действия Киева не заслуживают доверия", - добавил он."Что касается идеи референдумов, то в новых российских регионах они прошли в сентябре 2022 года. Решение их жителей о вхождении в состав России окончательно и пересмотру не подлежит",- подчеркнул собеседник агентства."Достижение мира возможно при прекращении западных поставок вооружений Киеву, прекращении им боевых действий, признании новых территориальных реалий, возвращении Украины к нейтральному внеблоковому статусу и уважении языковых и иных прав всех национальностей, проживающих на ее территории", - сказал он."Иными словами, как говорят представители Китая, для урегулирования конфликта надо изучить его первопричины, иначе мира не достичь", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230524/plan-1873957524.html

https://ria.ru/20230603/kapitulyatsiya-1875922285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индонезия, москва, украина