Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Одише
В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.
В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.
Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.
После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.
Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.
Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.
Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.
Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.
Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.
Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.
Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.
Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.
В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.
Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.
По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.
Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.
Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.
Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.
Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.