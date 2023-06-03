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Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии - РИА Новости, 03.06.2023
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Религия
 
14:24 03.06.2023 (обновлено: 14:31 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/indiya-1875948993.html
Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии
Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии - РИА Новости, 03.06.2023
Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии
Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии, в результате которого, по последним данным, погибли более 250 человек. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T14:24
2023-06-03T14:31
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
пьетро паролин
индия
ватикан
ченнаи
в мире
религия
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ВАТИКАН, 3 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии, в результате которого, по последним данным, погибли более 250 человек. "Папа Франциск был глубоко опечален известием о гибели множества людей, вызванных крушением поездов в штате Одиша, и заверяет всех, кого затронула эта трагедия, в своей духовной близости. Вверяя души усопших милосердию Всемогущего, он выражает искренние соболезнования тем, кто скорбит об их утрате", - говорится в телеграмме, которую от имени понтифика госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин направил апостольскому нунцию (послу Ватикана) в Индии. Понтифик возносит молитвы о многочисленных раненых, а также о сотрудниках аварийных служб, которые работают на месте аварии, указывается в послании. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате крушения погиб 261 человек, более 900 пострадали при аварии.
https://ria.ru/20230603/poezda-1875924266.html
индия
ватикан
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франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, индия, ватикан, ченнаи, в мире, религия, крушение поездов в штате одиша
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Пьетро Паролин, Индия, Ватикан, Ченнаи, В мире, Религия, Крушение поездов в штате Одиша
Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Одише

© AP PhotoНа месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo
На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 3 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии, в результате которого, по последним данным, погибли более 250 человек.
"Папа Франциск был глубоко опечален известием о гибели множества людей, вызванных крушением поездов в штате Одиша, и заверяет всех, кого затронула эта трагедия, в своей духовной близости. Вверяя души усопших милосердию Всемогущего, он выражает искренние соболезнования тем, кто скорбит об их утрате", - говорится в телеграмме, которую от имени понтифика госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин направил апостольскому нунцию (послу Ватикана) в Индии.
Работа спасателей на месте столкновения поездов в Индии
Власти Индии назовут причину крушения поездов после расследования
Вчера, 10:59
Понтифик возносит молитвы о многочисленных раненых, а также о сотрудниках аварийных служб, которые работают на месте аварии, указывается в послании.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате крушения погиб 261 человек, более 900 пострадали при аварии.
Крушение поездов в Индии
© AP Photo

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

© AP Photo
1 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
2 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
3 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

Спасатели работают на месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
4 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

Военнослужащие ищут выживших после столкновения поездов в индийском штате Одиша

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
5 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
6 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

Тела погибших во время столкновения поездов в индийском штате Одиша

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
7 из 8
© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

На месте столкновения поездов в индийском штате Одиша

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
8 из 8

В индийском штате Одиша около десяти вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на соседний железнодорожный путь.

© AP Photo
1 из 8

Через некоторое время в них врезался второй пассажирский поезд. В результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
2 из 8

По последним данным, в результате инцидента погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
3 из 8

После катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
4 из 8

Власти обсудят вопросы оказания медицинской помощи пострадавшим и другие, связанные с аварией.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
5 из 8

Национальный фонд помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
6 из 8

Моди также намерен посетить место ЧП и отправиться в больницу в Каттаке, где размещены некоторые из пострадавших.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
7 из 8

Президент России Владимир Путин направил индийским властям соболезнования в связи с катастрофой.

© AFP 2023 / DIBYANGSHU SARKAR
8 из 8
 
РелигияФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Пьетро ПаролинИндияВатиканЧеннаиВ миреРелигияКрушение поездов в штате Одиша
 
 
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