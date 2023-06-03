https://ria.ru/20230603/indiya-1875948993.html

Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии

Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии - РИА Новости, 03.06.2023

Папа Франциск выразил соболезнования из-за столкновения поездов в Индии

Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии, в результате которого, по последним данным, погибли более 250 человек. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T14:24

2023-06-03T14:24

2023-06-03T14:31

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

пьетро паролин

индия

ватикан

ченнаи

в мире

религия

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ВАТИКАН, 3 июн – РИА Новости. Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Индии, в результате которого, по последним данным, погибли более 250 человек. "Папа Франциск был глубоко опечален известием о гибели множества людей, вызванных крушением поездов в штате Одиша, и заверяет всех, кого затронула эта трагедия, в своей духовной близости. Вверяя души усопших милосердию Всемогущего, он выражает искренние соболезнования тем, кто скорбит об их утрате", - говорится в телеграмме, которую от имени понтифика госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин направил апостольскому нунцию (послу Ватикана) в Индии. Понтифик возносит молитвы о многочисленных раненых, а также о сотрудниках аварийных служб, которые работают на месте аварии, указывается в послании. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. По последним данным, в результате крушения погиб 261 человек, более 900 пострадали при аварии.

https://ria.ru/20230603/poezda-1875924266.html

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ченнаи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франциск (хорхе марио бергольо), пьетро паролин, индия, ватикан, ченнаи, в мире, религия, крушение поездов в штате одиша