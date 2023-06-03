https://ria.ru/20230603/indiya-1875932052.html
В Индии выросло число погибших при крушении поездов
В Индии выросло число погибших при крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023
В Индии выросло число погибших при крушении поездов
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша выросло до 261, сообщила Юго-Восточная железная дорога. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:10
2023-06-03T12:10
2023-06-03T16:42
в мире
индия
ченнаи
юго-восточная железная дорога
крушение поездов в штате одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша выросло до 261, сообщила Юго-Восточная железная дорога. "Согласно полученной на данный момент информации, число жертв составляет 261", - сообщил представитель дороги в Twitter. Он также отметил, что спасательные работы на месте крушения завершены. Ранее сообщалось о гибели 238 человек и более 900 пострадавших при аварии. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. Всего в результате крушения с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены. Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой. По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, поисково-спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. При этом он отмечал, что почти все выжившие пострадавшие уже отправлены в больницы.
https://ria.ru/20230603/poezda-1875928960.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875959967_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9edf9fcfbeda9cae7a7ee4f691e7a09e.jpg
Работа спасателей на месте столкновения поездов в Индии
Работа спасателей на месте столкновения поездов в Индии
копирайт INDIA NATIONAL DISASTER RESPONSE FORCE
копирайт PTI
2023-06-03T12:10
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PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, ченнаи, юго-восточная железная дорога, крушение поездов в штате одиша
В мире, Индия, Ченнаи, Юго-Восточная железная дорога, Крушение поездов в штате Одиша
В Индии выросло число погибших при крушении поездов
Число погибших при крушении поездов в Индии выросло до 261 человека
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости.
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша выросло до 261, сообщила
Юго-Восточная железная дорога.
"Согласно полученной на данный момент информации, число жертв составляет 261", - сообщил представитель дороги в Twitter. Он также отметил, что спасательные работы на месте крушения завершены.
Жители Индии всю ночь сдавали кровь для пострадавших при крушении поездов
Ранее сообщалось о гибели 238 человек и более 900 пострадавших при аварии.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи
, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще несколько вагонов с людьми. Всего в результате крушения с рельсов сошло 17 вагонов, они серьезно повреждены.
Как сообщил министр железных дорог Индии Ашвини Вайшнав, причина железнодорожной катастрофы в штате Одише станет известна после расследования. Представитель железных дорог Индии Амитабх Шарма сообщил о начале восстановительных работ на месте крушения поездов. Ранее он заявлял, что железные дороги Индии в связи с аварией отменили 48 поездов, перенаправили 39 составов и 10 следуют с кратковременной остановкой.
По словам генерального инспектора Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендры Сингха Бунделы, поисково-спасательная операция на месте крушения поездов может завершиться к вечеру субботы. При этом он отмечал, что почти все выжившие пострадавшие уже отправлены в больницы.
Власти Индии назовут причину крушения поездов после расследования