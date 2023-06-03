https://ria.ru/20230603/indiya-1875919203.html

Железные дороги Индии озвучили данные по погибшим в крушении поездов

Железные дороги Индии озвучили данные по погибшим в крушении поездов - РИА Новости, 03.06.2023

Железные дороги Индии озвучили данные по погибшим в крушении поездов

В результате столкновения поездов в Индии погибли 238 человек, более 600 человек ранены, сообщил исполнительный директор государственной компании "Индийские... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:13

2023-06-03T10:13

2023-06-03T10:13

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. В результате столкновения поездов в Индии погибли 238 человек, более 600 человек ранены, сообщил исполнительный директор государственной компании "Индийские железные дороги" Амитабх Шарма. "238 человек погибли и более 600 получили ранения", - сказал Шарма агентству Ani. Ранее со ссылкой на оперативные службы СМИ сообщали о не менее 288 погибших и более 900 получивших ранения. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.

https://ria.ru/20230518/kovitidi-1872731137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индия, ченнаи