https://ria.ru/20230603/indiya-1875913626.html
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише
Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в индийском штате Одиша, приведшим к большому числу погибших. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:33
2023-06-03T09:33
2023-06-03T09:33
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в индийском штате Одиша, приведшим к большому числу погибших. "Глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического крушения поезда в Одише. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал посол на своей странице в Twitter. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
https://ria.ru/20230603/indiya-1875908983.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, ченнаи, денис алипов
В мире, Индия, Россия, Ченнаи, Денис Алипов
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише
Посол России в Индии Алипов выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише