https://ria.ru/20230603/indiya-1875913626.html

Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише

Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023

Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише

Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в индийском штате Одиша, приведшим к большому числу погибших. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:33

2023-06-03T09:33

2023-06-03T09:33

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индия

россия

ченнаи

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в индийском штате Одиша, приведшим к большому числу погибших. "Глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического крушения поезда в Одише. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал посол на своей странице в Twitter. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.

https://ria.ru/20230603/indiya-1875908983.html

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Дарья Буймова

в мире, индия, россия, ченнаи, денис алипов