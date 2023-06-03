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Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023
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09:33 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/indiya-1875913626.html
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише
Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в индийском штате Одиша, приведшим к большому числу погибших. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:33
2023-06-03T09:33
в мире
индия
россия
ченнаи
денис алипов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в индийском штате Одиша, приведшим к большому числу погибших. "Глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического крушения поезда в Одише. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал посол на своей странице в Twitter. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
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в мире, индия, россия, ченнаи, денис алипов
В мире, Индия, Россия, Ченнаи, Денис Алипов
Посол России в Индии выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише

Посол России в Индии Алипов выразил соболезнования из-за крушения поездов в Одише

© AP PhotoСпасатели работают на месте крушения пассажирских поездов в индийском штате Одиша
Спасатели работают на месте крушения пассажирских поездов в индийском штате Одиша - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo
Спасатели работают на месте крушения пассажирских поездов в индийском штате Одиша
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в индийском штате Одиша, приведшим к большому числу погибших.
"Глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического крушения поезда в Одише. Скорейшего выздоровления пострадавшим", - написал посол на своей странице в Twitter.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише
08:51
 
В миреИндияРоссияЧеннаиДенис Алипов
 
 
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