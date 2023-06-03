https://ria.ru/20230603/indiya-1875908983.html

Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише

Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023

Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише

Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог в связи со столкновением двух пассажирских и грузового поезда в штате... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T08:51

2023-06-03T08:51

2023-06-03T08:51

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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог в связи со столкновением двух пассажирских и грузового поезда в штате Одиша, в результате которого погибли более 280 человек, сообщает телеканал NDTV. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения. Согласно данным источников телеканала, в ходе совещания Моди обсудит вопросы спасения и лечения пострадавших и другие вопросы, связанные с аварией. Ранее Моди наряду с другими высокопоставленными индийскими чиновниками, политиками и членами партий, в том числе оппозиционных, выразил соболезнования в связи с крушением поездов. Национальный фон помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, нарендра моди, ченнаи