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Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише
Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише - РИА Новости, 03.06.2023
Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише
Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог в связи со столкновением двух пассажирских и грузового поезда в штате... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:51
2023-06-03T08:51
2023-06-03T08:51
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди созвал совещание с представителями железных дорог в связи со столкновением двух пассажирских и грузового поезда в штате Одиша, в результате которого погибли более 280 человек, сообщает телеканал NDTV. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения. Согласно данным источников телеканала, в ходе совещания Моди обсудит вопросы спасения и лечения пострадавших и другие вопросы, связанные с аварией. Ранее Моди наряду с другими высокопоставленными индийскими чиновниками, политиками и членами партий, в том числе оппозиционных, выразил соболезнования в связи с крушением поездов. Национальный фон помощи премьер-министра также объявил о выплате компенсации в размере 200 тысяч рупий для ближайших родственников каждого погибшего и 50 тысяч рупий для раненых.
https://ria.ru/20230417/bangladesh-1865734682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, нарендра моди, ченнаи
В мире, Индия, Нарендра Моди, Ченнаи
Премьер Индии созвал совещание из-за столкновения поездов в Одише
Премьер Индии Нарендра Моди созвал совещание из-за столкновения трех поездов в Одише