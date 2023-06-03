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Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет - РИА Новости, 03.06.2023
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08:49 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/indiya-1875908641.html
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет - РИА Новости, 03.06.2023
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет
Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:49
2023-06-03T08:49
в мире
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. "На данный момент у нас нет информации о пострадавших россиянах. Выясняем обстоятельства случившегося", - сказал он. Идамкин отметил, что генконсульство выражает глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в ужасной катастрофе. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
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в мире, индия, россия, ченнаи
В мире, Индия, Россия, Ченнаи
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет

Генконсульство: данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет

© AP PhotoПоследствие столкновения поездов в Индии
Последствие столкновения поездов в Индии - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo
Последствие столкновения поездов в Индии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.
"На данный момент у нас нет информации о пострадавших россиянах. Выясняем обстоятельства случившегося", - сказал он.
Идамкин отметил, что генконсульство выражает глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в ужасной катастрофе.
Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
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