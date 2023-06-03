https://ria.ru/20230603/indiya-1875908641.html
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет - РИА Новости, 03.06.2023
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет
Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T08:49
2023-06-03T08:49
2023-06-03T08:49
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НЬЮ-ДЕЛИ, 3 июн – РИА Новости. Данных о пострадавших при крушении поездов в Индии россиянах на данный момент нет, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин. "На данный момент у нас нет информации о пострадавших россиянах. Выясняем обстоятельства случившегося", - сказал он. Идамкин отметил, что генконсульство выражает глубокие соболезнования властям штата Одиша и семьям погибших в ужасной катастрофе. Столкновение поездов произошло в пятницу вечером недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, несколько вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми. По последним данным, в результате крушения поездов погибли не менее 288 человек, более 900 получили ранения.
https://ria.ru/20230530/indiya-1874965913.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, ченнаи
В мире, Индия, Россия, Ченнаи
Данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет
Генконсульство: данных о пострадавших россиянах при крушении поездов в Индии пока нет