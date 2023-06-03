https://ria.ru/20230603/indiya-1875901678.html

Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек

Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек - РИА Новости, 03.06.2023

Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T05:55

2023-06-03T05:55

2023-06-03T09:41

индия

в мире

ченнаи

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875901555_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df4f483c601fb65771890f3ef3bdba4e.jpg

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги."Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288", — указано в материале.Ранее издание Indian Express сообщало о 233 погибших и 900 пострадавших.Поезда столкнулись в пятницу, недалеко от города Баласор. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, десять-двенадцать вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами.

https://ria.ru/20230503/stolknovenie-1869349836.html

индия

ченнаи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

индия, в мире, ченнаи