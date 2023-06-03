https://ria.ru/20230603/indiya-1875901678.html
Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек
Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек - РИА Новости, 03.06.2023
Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T05:55
2023-06-03T05:55
2023-06-03T09:41
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 288, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги."Число жертв крушения поезда в Индии возросло до 288", — указано в материале.Ранее издание Indian Express сообщало о 233 погибших и 900 пострадавших.Поезда столкнулись в пятницу, недалеко от города Баласор. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, десять-двенадцать вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами.
https://ria.ru/20230503/stolknovenie-1869349836.html
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индия, в мире, ченнаи
Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек
AFP: число погибших в результате столкновения поездов в Индии возросло до 288 человек