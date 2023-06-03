https://ria.ru/20230603/indiya-1875897376.html

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233 человек

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233 человек - РИА Новости, 03.06.2023

СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии достигло 233 человек

Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша достигло 233 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T03:36

2023-06-03T03:36

2023-06-03T05:39

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша достигло 233 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местного чиновника.Ранее издание Indian Express сообщало о 207 погибших и 900 пострадавших.Поезда столкнулись в пятницу недалеко от города Баласор. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами.

https://ria.ru/20230521/poezd-1873190209.html

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