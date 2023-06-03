https://ria.ru/20230603/indiya-1875892753.html
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 207
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 207 - РИА Новости, 03.06.2023
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 207
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша достигло 207, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:59
2023-06-03T00:59
2023-06-03T01:05
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша достигло 207, сообщают западные СМИ.Агентство Рейтер со ссылкой на чиновника передает, что по меньшей мере 207 человек погибли при столкновении поездов в штате Одиша.Ранее газета Times of India сообщала, что число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поезда в индийском штате Одиша возросло до 159. Агентство Франс Пресс передавало, что 850 человек пострадали.При этом издание Indian Express пишет, что получили ранения как минимум 900 человек.Столкновение поездов произошло в пятницу, около 19.20 местного времени (16.50 мск), недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик для наблюдения за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.
https://ria.ru/20230521/poezd-1873190209.html
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РИА Новости
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в мире, индия, ченнаи
СМИ: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 207
Reuters: число жертв столкновения поездов в Индии достигло 207 человек
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости.
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша достигло 207, сообщают
западные СМИ.
Агентство Рейтер со ссылкой на чиновника передает, что по меньшей мере 207 человек погибли при столкновении поездов в штате Одиша.
В Забайкалье сошли с путей 12 вагонов грузового поезда
Ранее газета Times of India сообщала, что число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поезда в индийском штате Одиша возросло до 159. Агентство Франс Пресс передавало, что 850 человек пострадали.
При этом издание Indian Express пишет, что получили ранения как минимум 900 человек.
Столкновение поездов произошло в пятницу, около 19.20 местного времени (16.50 мск), недалеко от города Баласор в Индии
. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи
, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.
На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик для наблюдения за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.
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