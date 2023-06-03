https://ria.ru/20230603/indiya-1875891914.html
СМИ: число жертв столкновения поездов в Индии возросло до 159 человек
СМИ: число жертв столкновения поездов в Индии возросло до 159 человек - РИА Новости, 03.06.2023
СМИ: число жертв столкновения поездов в Индии возросло до 159 человек
Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 159, сообщает газета Times of India. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:46
2023-06-03T00:46
2023-06-03T00:53
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Число погибших при столкновении поездов в индийском штате Одиша возросло до 159, сообщает газета Times of India."Число погибших в результате крушения поезда возросло до 159 человек", - говорится в сообщении издания со ссылкой на начальника пожарной службы штата Судханшу Саранги.Ранее издание India Today сообщало, что число погибших при столкновении двух пассажирских и одного грузового поезда в индийском штате Одиша возросло до 120. Агентство Франс Пресс передавало, что 850 человек пострадали.Столкновение поездов произошло в пятницу, около 19.20 местного времени (16.50 мск), недалеко от города Баласор в Индии. Согласно уточненным данным железнодорожных властей, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в них врезался еще один пассажирский поезд, в результате с рельсов сошли еще три-четыре вагона с людьми.На место аварии прибыл главный министр штата Одиша Навин Патнаик для наблюдения за спасательной операцией, которую возглавляет начальник пожарной службы штата Судханшу Саранги. В спасательной операции участвуют более сотни сотрудников Национальных сил по ликвидации последствий стихийных бедствий и их коллег из штата, которые ищут пострадавших. Многие пассажиры могут оставаться под опрокинувшимися вагонами поезда. Спасательная операция осложняется темным временем суток.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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индия, в мире, ченнаи
СМИ: число жертв столкновения поездов в Индии возросло до 159 человек
Times of India: число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 159 человек