https://ria.ru/20230603/inauguratsiya-1875923340.html
Инаугурацию главы Турции посетит посол США, вызвавший недовольство Эрдогана
Инаугурацию главы Турции посетит посол США, вызвавший недовольство Эрдогана - РИА Новости, 03.06.2023
Инаугурацию главы Турции посетит посол США, вызвавший недовольство Эрдогана
США на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу представит посол в Анкаре Джефф Флейк, для которого в период предвыборной... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:49
2023-06-03T10:49
2023-06-03T10:51
в мире
сша
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 июн - РИА Новости. США на инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в субботу представит посол в Анкаре Джефф Флейк, для которого в период предвыборной кампании турецкий лидер "закрыл свои двери", отказавшись от дальнейшего взаимодействия, пишет портал Haberler.com. В апреле Эрдоган заявил, что отказался от дальнейших контактов с послом США в Анкаре, после того как последний встретился с соперником действующего президента на выборах, единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Эрдоган подчеркнул, что двери его резиденции "закрыты" для посла, тот "больше не сможет войти". "Посол США в Анкаре Джефф Флейк будет представлять США на церемонии (инаугурации президента Турции - ред.). Ранее Эрдоган отреагировал на посещение послом Кылычдароглу в период подготовки к выборам и сказал дипломату: "Подумайте немного головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь - президент. Вы будете знать свое место", - напоминает портал. Единый кандидат от "Республиканского альянса" во главе с правящей Партией справедливости и развития (AK Parti) Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом Турции, набрав более 52% голосов избирателей во втором туре президентских выборов 28 мая. Его соперник, единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу набрал 47,82% голосов. Церемония инаугурации переизбранного президента Турции состоится в субботу в президентском комплексе в столице страны Анкаре, предполагается, что в ней примут участие несколько десятков глав государств и правительств, а также представители международных организаций. Россию на церемонии представит председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20230530/otnosheniya-1875008821.html
https://ria.ru/20230529/turtsiya-1874733288.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Инаугурацию главы Турции посетит посол США, вызвавший недовольство Эрдогана
Инаугурацию президента Турции посетит посол США Флейк, которому Эрдоган указал на место