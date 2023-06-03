Рейтинг@Mail.ru
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:56 03.06.2023 (обновлено: 23:10 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/ikona-1876012004.html
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки - РИА Новости, 03.06.2023
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки
За иконой "Святая Троица" Адрея Рублева во время пребывания в храме Христа Спасителя будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:56
2023-06-03T23:10
религия
россия
третьяковская галерея
русская православная церковь
храм христа спасителя
владимир путин
свято-троицкая сергиева лавра
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875997053_0:86:1280:806_1920x0_80_0_0_b05500865b7b720ca32d6e6a4d23f2c2.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За иконой "Святая Троица" Адрея Рублева во время пребывания в храме Христа Спасителя будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Во время пребывания в храме Христа Спасителя за древней иконой, являющейся частью Государственного музейного фонда, будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи", - говорится в сообщении."Троица", как сообщалось ранее, будет храниться в храме Христа Спасителя до 18 июня в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице -Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято -Троицкую Сергиеву лавру.
https://ria.ru/20230603/ikona-1876000529.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875997053_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4e544f4fdd1ac9f4cf4faf5d84af2db8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, третьяковская галерея, русская православная церковь, храм христа спасителя, владимир путин, свято-троицкая сергиева лавра
Религия, Россия, Третьяковская галерея, Русская православная церковь, Храм Христа Спасителя, Владимир Путин, Свято-Троицкая Сергиева лавра
За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки

За "Троицей" Рублева в храме Христа Спасителя будут наблюдать сотрудники Третьяковки

© РИА Новости / Анна ГорбашоваВитрина для "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Витрина для Троицы Андрея Рублева в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Анна Горбашова
Витрина для "Троицы" Андрея Рублева в храме Христа Спасителя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За иконой "Святая Троица" Адрея Рублева во время пребывания в храме Христа Спасителя будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
«
"Во время пребывания в храме Христа Спасителя за древней иконой, являющейся частью Государственного музейного фонда, будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи", - говорится в сообщении.
"Троица", как сообщалось ранее, будет храниться в храме Христа Спасителя до 18 июня в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.
Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице -Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято -Троицкую Сергиеву лавру.
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Патриарх призвал молиться перед "Троицей" о Путине и помощи Отечеству
Вчера, 20:56
 
РелигияРоссияТретьяковская галереяРусская православная церковьХрам Христа СпасителяВладимир ПутинСвято-Троицкая Сергиева лавра
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала