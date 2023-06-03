https://ria.ru/20230603/ikona-1876012004.html

За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки

За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки - РИА Новости, 03.06.2023

За "Троицей" Рублева будут наблюдать сотрудники Третьяковки

За иконой "Святая Троица" Адрея Рублева во время пребывания в храме Христа Спасителя будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T22:56

2023-06-03T22:56

2023-06-03T23:10

религия

россия

третьяковская галерея

русская православная церковь

храм христа спасителя

владимир путин

свято-троицкая сергиева лавра

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. За иконой "Святая Троица" Адрея Рублева во время пребывания в храме Христа Спасителя будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Во время пребывания в храме Христа Спасителя за древней иконой, являющейся частью Государственного музейного фонда, будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи", - говорится в сообщении."Троица", как сообщалось ранее, будет храниться в храме Христа Спасителя до 18 июня в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице -Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов 20 века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято -Троицкую Сергиеву лавру.

https://ria.ru/20230603/ikona-1876000529.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, третьяковская галерея, русская православная церковь, храм христа спасителя, владимир путин, свято-троицкая сергиева лавра