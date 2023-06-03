https://ria.ru/20230603/ikona-1876011895.html
Икону "Святая Троица" установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя
Икону "Святая Троица" установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя - РИА Новости, 03.06.2023
Икону "Святая Троица" установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева установили в храме Христа Спасителя в капсулу в центре собора в субботу, сообщили в пресс-службе Минкультуры России. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:55
2023-06-03T22:55
2023-06-03T23:53
религия
третьяковская галерея
россия
храм христа спасителя
русская православная церковь
свято-троицкая сергиева лавра
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Икону "Святая Троица" Андрея Рублева установили в храме Христа Спасителя в капсулу в центре собора в субботу, сообщили в пресс-службе Минкультуры России."Икона установлена в капсулу, обеспечивающую режим влажности, в храме будут строго контролироваться условия, требуемые для сохранения памятника", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что для поклонения иконе допуск будет осуществляться ежедневно с 10.00 до 19.00. В целях обеспечения необходимых условий возможны технические перерывы в допуске к иконе продолжительностью до 60 минут.Отмечается, что во время пребывания в храме Христа Спасителя за древней иконой, являющейся частью Государственного музейного фонда, будут наблюдать сотрудники Третьяковской галереи."Троица", как сообщалось ранее, будет храниться в храме Христа Спасителя до 18 июня в специальной герметичной капсуле, обеспечивающей стабильность заранее заданного уровня влажности. Температурный режим будет регулироваться автоматизированной мониторинговой системой храма, реагирующей на изменения внешних и внутренних тепловых показателей.Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. Как отмечали в РПЦ, икона будет выставлена для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя, а после займет историческое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. В Минкультуры сообщили, что икона будет доставлена в храм 4 июня и в течение последующих двух недель будет выставляться для поклонения там, затем ей предстоит реставрация.Шедевр древнерусской живописи икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929 году икону передали в Государственную Третьяковскую галерею. На празднование 600-летия обретения мощей святителя Сергия Радонежского в 2022 году икону доставляли для поклонения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.Икону "Троица" Андрея Рублева привезли в храм Христа Спасителя 3 июня, к празднику Троицы. Литургию в кафедральном соборном храме 4 июня возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
https://ria.ru/20230516/troitsa-1872184914.html
https://ria.ru/20230603/ikona-1876000529.html
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третьяковская галерея, россия, храм христа спасителя, русская православная церковь, свято-троицкая сергиева лавра
Религия, Третьяковская галерея, Россия, Храм Христа Спасителя, Русская православная церковь, Свято-Троицкая Сергиева лавра
Икону "Святая Троица" установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя
Икону "Святая Троица" Андрея Рублева установили в капсулу в центре храма Христа Спасителя