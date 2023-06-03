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"Троицу" Рублева сопровождают специалисты Третьяковки, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2023
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Религия
 
22:45 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/ikona-1876010924.html
"Троицу" Рублева сопровождают специалисты Третьяковки, сообщил источник
"Троицу" Рублева сопровождают специалисты Третьяковки, сообщил источник - РИА Новости, 03.06.2023
"Троицу" Рублева сопровождают специалисты Третьяковки, сообщил источник
Специалисты Третьяковки прибыли с иконой "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя, сообщил РИА Новости источник в РПЦ. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:45
2023-06-03T22:45
религия
русская православная церковь
третьяковская галерея
храм христа спасителя
россия
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты Третьяковки прибыли с иконой "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя, сообщил РИА Новости источник в РПЦ. "Икону "Троица" Рублева доставили на территорию храма в специальном фургоне. Ее сопровождает команда специалистов Третьяковской галереи", - сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви. По его словам, они займутся установкой иконы в витрину, которая заранее подготовлена и размещена в центре храма. Духовенство храма Христа Спасителя встречает святыню в храме.
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русская православная церковь, третьяковская галерея, храм христа спасителя, россия
Религия, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Храм Христа Спасителя, Россия
"Троицу" Рублева сопровождают специалисты Третьяковки, сообщил источник

Специалисты Третьяковки прибыли в храм Христа Спасителя с "Троицей" Рублева

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИкона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века
Икона Андрея Рублева Троица, первая четверть XV века - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости
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Икона Андрея Рублева "Троица", первая четверть XV века. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Специалисты Третьяковки прибыли с иконой "Троица" Андрея Рублева в храм Христа Спасителя, сообщил РИА Новости источник в РПЦ.
"Икону "Троица" Рублева доставили на территорию храма в специальном фургоне. Ее сопровождает команда специалистов Третьяковской галереи", - сказал РИА Новости источник в Русской православной церкви.
По его словам, они займутся установкой иконы в витрину, которая заранее подготовлена и размещена в центре храма.
Духовенство храма Христа Спасителя встречает святыню в храме.
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