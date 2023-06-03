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В Донецк доставили гумпомощь от жителей Ирландии - РИА Новости, 03.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 03.06.2023 (обновлено: 23:29 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/gumpomosch-1876013002.html
В Донецк доставили гумпомощь от жителей Ирландии
В Донецк доставили гумпомощь от жителей Ирландии - РИА Новости, 03.06.2023
В Донецк доставили гумпомощь от жителей Ирландии
Жители Ирландии собрали и отправили в Донецк гуманитарную помощь для жителей Донбасса, пострадавших от украинской агрессии, сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T23:14
2023-06-03T23:29
специальная военная операция на украине
ирландия
донецк
в мире
донбасс
белоруссия
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Жители Ирландии собрали и отправили в Донецк гуманитарную помощь для жителей Донбасса, пострадавших от украинской агрессии, сообщил РИА Новости заместитель директора белорусского гуманитарного фонда Владимир Казбанов. Груз, включающий медикаменты для детей, доставили транзитом через Белоруссию. "В этом проекте приняли участие граждане Ирландии: не только те, которые говорят на русском языке, но и те, кто не знает русского языка. Граждане стран Европейского союза, которые все понимают, дружественно, с сочувствием и с полным пониманием относятся к тому, что происходит сейчас на Донбассе. И не могут быть безучастными, несмотря на ту повестку, которая транслируется в Европе официальными марионеточными политиками", - сказал Казбанов. По его словам, это второй гуманитарный груз от пророссийски настроенных европейцев, и уже готовится третий, так как желающих помогать становится все больше.
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ирландия
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донбасс
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ирландия, донецк, в мире, донбасс, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Ирландия, Донецк, В мире, Донбасс, Белоруссия
В Донецк доставили гумпомощь от жителей Ирландии

В Донецк доставили гумпомощь от жителей Ирландии транзитом через Белоруссию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью
Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России возле автомобиля с гуманитарной помощью . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Жители Ирландии собрали и отправили в Донецк гуманитарную помощь для жителей Донбасса, пострадавших от украинской агрессии, сообщил РИА Новости заместитель директора белорусского гуманитарного фонда Владимир Казбанов.
Груз, включающий медикаменты для детей, доставили транзитом через Белоруссию.
"В этом проекте приняли участие граждане Ирландии: не только те, которые говорят на русском языке, но и те, кто не знает русского языка. Граждане стран Европейского союза, которые все понимают, дружественно, с сочувствием и с полным пониманием относятся к тому, что происходит сейчас на Донбассе. И не могут быть безучастными, несмотря на ту повестку, которая транслируется в Европе официальными марионеточными политиками", - сказал Казбанов.
По его словам, это второй гуманитарный груз от пророссийски настроенных европейцев, и уже готовится третий, так как желающих помогать становится все больше.
Пункт сбора гуманитарной помощи Москва помогает - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеИрландияДонецкВ миреДонбассБелоруссия
 
 
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