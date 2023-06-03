https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875934631.html

Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов

Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов - РИА Новости, 03.06.2023

Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов

Наработки Союзного государства Белоруссии и России могут быть использованы и на уровне ЕАЭС, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T12:26

2023-06-03T12:26

2023-06-03T12:27

россия

белоруссия

минск

александр лукашенко

борис грызлов

евразийский экономический союз

евразийский банк развития

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Наработки Союзного государства Белоруссии и России могут быть использованы и на уровне ЕАЭС, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. Дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня", подчеркнул, что в приоритетах деятельности ЕАЭС и СГ имеются совпадающие направления. К примеру, в рамках Союзного государства и ЕАЭС важное место занимает энергетический блок, включающий в себя вопросы формирования единых рынков энергоносителей и электроэнергии. "При этом имеются и различия: на политическом поле Союзного государства функционирует Парламентское собрание Союза Беларуси и России, успешно действует уникальная система межгосударственного взаимодействия, включающая Высший государственный совет, Совет министров и Группу высокого уровня. Особое внимание уделяется гуманитарной и региональной тематике", - констатировал Грызлов. В ЕАЭС, с другой стороны, есть направления, которые отсутствуют в Союзном государстве. Так, "пятеркой" создан уникальный финансовый институт - Евразийский банк развития, обратил внимание посол РФ. "Может возникнуть другой логичный вопрос: не понижает ли проработка одних и тех же инициатив на различных площадках эффективность всего процесса? Уверен, что нет. Более того, наработки Союзного государства могут быть использованы и на уровне ЕАЭС", - отметил Грызлов. Российский посол напомнил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко использовать опыт реализации некоторых российско-белорусских инициатив при подготовке документов стратегического планирования Евразийского экономического союза. "Полагаю, что от этого выиграли бы все", - выразил уверенность Грызлов.

https://ria.ru/20230603/eaes-1875930100.html

https://ria.ru/20230525/sg-1874021680.html

россия

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, борис грызлов, евразийский экономический союз, евразийский банк развития