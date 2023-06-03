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Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов - РИА Новости, 03.06.2023
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12:26 03.06.2023 (обновлено: 12:27 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/gryzlov-1875934631.html
Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов
Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов - РИА Новости, 03.06.2023
Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов
Наработки Союзного государства Белоруссии и России могут быть использованы и на уровне ЕАЭС, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T12:26
2023-06-03T12:27
россия
белоруссия
минск
александр лукашенко
борис грызлов
евразийский экономический союз
евразийский банк развития
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Наработки Союзного государства Белоруссии и России могут быть использованы и на уровне ЕАЭС, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов. Дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня", подчеркнул, что в приоритетах деятельности ЕАЭС и СГ имеются совпадающие направления. К примеру, в рамках Союзного государства и ЕАЭС важное место занимает энергетический блок, включающий в себя вопросы формирования единых рынков энергоносителей и электроэнергии. "При этом имеются и различия: на политическом поле Союзного государства функционирует Парламентское собрание Союза Беларуси и России, успешно действует уникальная система межгосударственного взаимодействия, включающая Высший государственный совет, Совет министров и Группу высокого уровня. Особое внимание уделяется гуманитарной и региональной тематике", - констатировал Грызлов. В ЕАЭС, с другой стороны, есть направления, которые отсутствуют в Союзном государстве. Так, "пятеркой" создан уникальный финансовый институт - Евразийский банк развития, обратил внимание посол РФ. "Может возникнуть другой логичный вопрос: не понижает ли проработка одних и тех же инициатив на различных площадках эффективность всего процесса? Уверен, что нет. Более того, наработки Союзного государства могут быть использованы и на уровне ЕАЭС", - отметил Грызлов. Российский посол напомнил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко использовать опыт реализации некоторых российско-белорусских инициатив при подготовке документов стратегического планирования Евразийского экономического союза. "Полагаю, что от этого выиграли бы все", - выразил уверенность Грызлов.
https://ria.ru/20230603/eaes-1875930100.html
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россия, белоруссия, минск, александр лукашенко, борис грызлов, евразийский экономический союз, евразийский банк развития
Россия, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Борис Грызлов, Евразийский экономический союз, Евразийский банк развития
Наработки Союзного государства могли бы использоваться ЕАЭС, заявил Грызлов

Посол Грызлов: наработки Союзного государства можно использовать на уровне ЕАЭС

© РИА Новости / Владимир АстапковичПредседатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Наработки Союзного государства Белоруссии и России могут быть использованы и на уровне ЕАЭС, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.
Дипломат в своей статье, опубликованной изданием "СБ. Беларусь сегодня", подчеркнул, что в приоритетах деятельности ЕАЭС и СГ имеются совпадающие направления. К примеру, в рамках Союзного государства и ЕАЭС важное место занимает энергетический блок, включающий в себя вопросы формирования единых рынков энергоносителей и электроэнергии.
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"При этом имеются и различия: на политическом поле Союзного государства функционирует Парламентское собрание Союза Беларуси и России, успешно действует уникальная система межгосударственного взаимодействия, включающая Высший государственный совет, Совет министров и Группу высокого уровня. Особое внимание уделяется гуманитарной и региональной тематике", - констатировал Грызлов.
В ЕАЭС, с другой стороны, есть направления, которые отсутствуют в Союзном государстве. Так, "пятеркой" создан уникальный финансовый институт - Евразийский банк развития, обратил внимание посол РФ.
"Может возникнуть другой логичный вопрос: не понижает ли проработка одних и тех же инициатив на различных площадках эффективность всего процесса? Уверен, что нет. Более того, наработки Союзного государства могут быть использованы и на уровне ЕАЭС", - отметил Грызлов.
Российский посол напомнил предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко использовать опыт реализации некоторых российско-белорусских инициатив при подготовке документов стратегического планирования Евразийского экономического союза. "Полагаю, что от этого выиграли бы все", - выразил уверенность Грызлов.
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РоссияБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоБорис ГрызловЕвразийский экономический союзЕвразийский банк развития
 
 
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