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На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт - РИА Новости, 03.06.2023
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11:53 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/grunt-1875930393.html
На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт
На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт - РИА Новости, 03.06.2023
На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт
Провал грунта произошел на Боровском шоссе в Москве, движение по его дублеру временно перекрыто, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T11:53
2023-06-03T11:53
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Провал грунта произошел на Боровском шоссе в Москве, движение по его дублеру временно перекрыто, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "На Боровском шоссе (в районе дома 29) произошел провал грунта", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение по дублёру Боровского шоссе временно перекрыто. "Рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в публикации.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт

На Боровском шоссе в Москве обрушился грунт, движение по дублеру перекрыто

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Провал грунта произошел на Боровском шоссе в Москве, движение по его дублеру временно перекрыто, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Боровском шоссе (в районе дома 29) произошел провал грунта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение по дублёру Боровского шоссе временно перекрыто.
"Рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в публикации.
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