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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США - РИА Новости, 03.06.2023
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20:51 03.06.2023 (обновлено: 22:06 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/gosdolg-1875999826.html
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США - РИА Новости, 03.06.2023
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T20:51
2023-06-03T22:06
сша
джо байден
в мире
попытки изменить потолок госдолга сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме.&quot;В субботу, 3 июня, президент подписал закон &lt;…&gt; &quot;Акт 2023 года о бюджетной ответственности&quot;, который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года&quot;, — говорится в заявлении.Помимо этого, американский президент поблагодарил лидеров конгресса за сотрудничество при принятии этого документа.На прошлой неделе Байден и законодатели достигли принципиальной договоренности, которая позволит избежать дефолта в стране. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".По информации телеканала CNN, в соглашении говорится о двухлетнем повышении потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года. В свою очередь, в 2025 году государственные траты планируется увеличить на один процент.Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
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сша, джо байден, в мире, попытки изменить потолок госдолга сша, экономика
США, Джо Байден, В мире, Попытки изменить потолок госдолга США, Экономика
Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

В Белом доме сообщили, что Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме.
«

"В субботу, 3 июня, президент подписал закон <…> "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — говорится в заявлении.

Помимо этого, американский президент поблагодарил лидеров конгресса за сотрудничество при принятии этого документа.
На прошлой неделе Байден и законодатели достигли принципиальной договоренности, которая позволит избежать дефолта в стране. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".
По информации телеканала CNN, в соглашении говорится о двухлетнем повышении потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года. В свою очередь, в 2025 году государственные траты планируется увеличить на один процент.
Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.
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СШАДжо БайденВ миреПопытки изменить потолок госдолга СШАЭкономика
 
 
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