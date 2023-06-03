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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США - РИА Новости, 03.06.2023

Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T20:51

2023-06-03T20:51

2023-06-03T22:06

сша

джо байден

в мире

попытки изменить потолок госдолга сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга во избежание дефолта, сообщили в Белом доме."В субботу, 3 июня, президент подписал закон <…> "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — говорится в заявлении.Помимо этого, американский президент поблагодарил лидеров конгресса за сотрудничество при принятии этого документа.На прошлой неделе Байден и законодатели достигли принципиальной договоренности, которая позволит избежать дефолта в стране. При этом глава Белого дома не стал вдаваться в подробности сделки, сообщив только, что она предполагает сокращение расходов, но "защищает критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого".По информации телеканала CNN, в соглашении говорится о двухлетнем повышении потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета в 2024 году, за исключением оборонных, на уровне нынешнего финансового года. В свою очередь, в 2025 году государственные траты планируется увеличить на один процент.Без санкции конгресса на расширение лимитов заимствований американская администрация рисковала уже в начале июня оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства. Свое согласие на повышение долгового потолка республиканцы, контролирующие палату представителей, увязывали с согласием Белого дома на ограничение бюджетных расходов.

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