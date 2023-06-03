https://ria.ru/20230603/gosdolg-1875893263.html

Байден заявил об очень "высоких ставках" вокруг закона о потолке госдолга

Байден заявил об очень "высоких ставках" вокруг закона о потолке госдолга - РИА Новости, 03.06.2023

Байден заявил об очень "высоких ставках" вокруг закона о потолке госдолга

Президент США Джо Байден заявил, что кризиса и коллапса в экономике США после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга в стране "удалось избежать",... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T01:12

2023-06-03T01:12

2023-06-03T01:20

попытки изменить потолок госдолга сша

сша

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джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что кризиса и коллапса в экономике США после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга в стране "удалось избежать", но ставки были "высоки как никогда"."Вот почему я выступаю перед вами сегодня вечером – чтобы сообщить о предотвращённом кризисе и о том, что мы делаем ради защиты будущего Америки. Принятие этого бюджетного соглашения имело решающее значение. Ставки были высоки как никогда", - говорится в выдержках из предстоящей в пятницу речи Байдена, которые предоставил журналистам Белый дом.По словам американского лидера, в результате принятия законопроекта о повышении потолка госдолга ни одна из политических партий США не получила в полной мере того, чего требовала, однако народ страны "получил то, что ему было нужно"."Мы предотвратили экономический кризис и экономический коллапс", - подчеркнул Байден.

https://ria.ru/20230601/gosdolg-1875663414.html

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попытки изменить потолок госдолга сша, сша, америка, джо байден, в мире