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Виктория Соломахина победила на шоу "Голос" - РИА Новости, 03.06.2023
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Шоубиз
 
00:00 03.06.2023 (обновлено: 00:47 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/golos-1875890088.html
Виктория Соломахина победила на шоу "Голос"
Виктория Соломахина победила на шоу "Голос" - РИА Новости, 03.06.2023
Виктория Соломахина победила на шоу "Голос"
Финалистка шоу "Голос" на Первом канале Виктория Соломахина одержала победу в конкурсе, набрав 58,8 процентов зрительских голосов. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T00:00
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шоубиз
общество
"голос"
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Финалистка шоу "Голос" на Первом канале Виктория Соломахина одержала победу в конкурсе, набрав 58,8 процентов зрительских голосов.Второе место заняла Эльмира Диваева. В качестве приза победительница получила статуэтку в виде руки с микрофоном, контракт на запись песен и миллион рублей.Премьера 11 сезона шоу "Голос" состоялась третьего марта. Наставниками проекта стали рэпер Баста (Василий Вакуленко), исполнители Антон Беляев, Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Место ведущей заняла теледива Яна Чурикова.
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общество, "голос"
Шоубиз, Общество, "Голос"
Виктория Соломахина победила на шоу "Голос"

Виктория Соломахина победила на шоу "Голос"

© Первый каналСъемки финала сезона шоу "Голос"
Съемки финала сезона шоу Голос
© Первый канал
Съемки финала сезона шоу "Голос". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Финалистка шоу "Голос" на Первом канале Виктория Соломахина одержала победу в конкурсе, набрав 58,8 процентов зрительских голосов.
Второе место заняла Эльмира Диваева. В качестве приза победительница получила статуэтку в виде руки с микрофоном, контракт на запись песен и миллион рублей.
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Премьера 11 сезона шоу "Голос" состоялась третьего марта. Наставниками проекта стали рэпер Баста (Василий Вакуленко), исполнители Антон Беляев, Полина Гагарина и Владимир Пресняков. Место ведущей заняла теледива Яна Чурикова.
 
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