Полиция запретила детям петь американский гимн в Капитолии

Полиция Капитолия запретила детям петь гимн США, поскольку это могло кого-то обидеть
"Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия", - заявила она в Twitter.
"Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия", - заявила она в Twitter.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается c отступом от верхнего края когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
Открывается по центру когда по ширине меньше ширины окна.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.
На фулл скрине открывается с белой подложкой на всю высоту, контент вверху.