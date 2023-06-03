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Полиция запретила детям петь американский гимн в Капитолии - РИА Новости, 03.06.2023
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22:53 03.06.2023 (обновлено: 23:02 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/gimn-1876011774.html
Полиция запретила детям петь американский гимн в Капитолии
Полиция запретила детям петь американский гимн в Капитолии - РИА Новости, 03.06.2023
Полиция запретила детям петь американский гимн в Капитолии
В США полицейские прервали исполнение американского гимна детским хором в стенах Капитолия, объяснив это тем, что пение могло "кого-то обидеть", сообщила член... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T22:53
2023-06-03T23:02
в мире
сша
кевин маккарти
капитолий
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ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. В США полицейские прервали исполнение американского гимна детским хором в стенах Капитолия, объяснив это тем, что пение могло "кого-то обидеть", сообщила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин. &quot;Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия&quot;, - заявила она в Twitter.Как уточнила конгрессвумен, стражи правопорядка объяснили свое требование к детям и их руководителю прекратить петь гимн тем, что это могло кого-то обидеть" или "вызвать проблемы". Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти также подтвердил информацию о прерванном полицейскими выступлении, назвав действие офицеров "недопустимым".
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в мире, сша, кевин маккарти, капитолий
В мире, США, Кевин Маккарти, Капитолий
Полиция запретила детям петь американский гимн в Капитолии

Полиция Капитолия запретила детям петь гимн США, поскольку это могло кого-то обидеть

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. В США полицейские прервали исполнение американского гимна детским хором в стенах Капитолия, объяснив это тем, что пение могло "кого-то обидеть", сообщила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин.
«

"Детский хор Рушинбрук пел национальный гимн в Капитолии и был остановлен полицией Капитолия", - заявила она в Twitter.

Как уточнила конгрессвумен, стражи правопорядка объяснили свое требование к детям и их руководителю прекратить петь гимн тем, что это могло кого-то обидеть" или "вызвать проблемы".
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти также подтвердил информацию о прерванном полицейскими выступлении, назвав действие офицеров "недопустимым".
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