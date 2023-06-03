https://ria.ru/20230603/germaniya-1875954864.html

В Германии потребовали прекращения работы немецких пилотов в Китае

В Германии потребовали прекращения работы немецких пилотов в Китае - РИА Новости, 03.06.2023

В Германии потребовали прекращения работы немецких пилотов в Китае

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече со своим китайским коллегой Ли Шанфу в субботу на форуме в Сингапуре потребовал "немедленного" прекращения... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T15:14

2023-06-03T15:14

2023-06-03T15:14

в мире

германия

ли шанфу

борис писториус

китай

сингапур (город)

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БЕРЛИН, 3 июн - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече со своим китайским коллегой Ли Шанфу в субботу на форуме в Сингапуре потребовал "немедленного" прекращения сотрудничества с бывшими военнослужащими немецких ВВС, работающими инструкторами по обучению пилотов истребителей в Китае, пишет издание Spiegel. "Я ясно дал понять, что ожидаю немедленного прекращения этой практики без нашего (Германии - ред.) вмешательства", - приводит издание слова Писториуса после беседы с Ли Шанфу на полях форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. По словам министра, он также дал понять Ли Шанфу, "что он точно не был бы рад, если бы я со своей стороны попробовал сделать нечто подобное". Ранее Spiegel сообщил, что министерство обороны Германии опасается госизмены со стороны нескольких бывших военнослужащих немецких ВВС, работающими инструкторами по обучению китайских пилотов истребителей. По данным издания, получившего доступ к "досье Пандоры", в Китае находится ряд немецких военных пилотов в отставке, работающих на китайские ВВС через подставную фирму Lode-Tech Су Бина, который был задержан в 2016 году в США и признан китайским шпионом, а позже обменян на канадскую семейную пару, заподозренную Пекином в шпионаже.

https://ria.ru/20230602/tsru-1875859758.html

https://ria.ru/20230602/kitay-1875642760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, ли шанфу, борис писториус, китай, сингапур (город)