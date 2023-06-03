https://ria.ru/20230603/formula-1875916154.html

В Запорожской области предложили "формулу мира" по Украине

В Запорожской области предложили "формулу мира" по Украине - РИА Новости, 03.06.2023

В Запорожской области предложили "формулу мира" по Украине

Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в основе "формулы мира" по урегулированию конфликта на Украине должен РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:54

2023-06-03T09:54

2023-06-03T09:54

специальная военная операция на украине

владимир рогов

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в основе "формулы мира" по урегулированию конфликта на Украине должен стать уход из власти нынешнего киевского режима во главе с Владимиром Зеленским. "Формула мира" простая. Это уход из власти в Киеве тех людей, которые проводят человеконенавистническую политику, речь идет о Зеленском и его шайке нацистов, а также демилитаризация и денацификация постукраинского пространства", - сказал Рогов РИА Новости. По его мнению, говорить о реальных инициативах по возобновлению мира на Украине возможно будет только после серии предстоящих побед российской армии. "После каждой победы уровень договороспособности противоположной стороны будет расти. То, что эти победы будут, – это неминуемо, и это четко понимает Зеленский, поэтому истерит, постоянно повышает ставки и пытается какое-то время показать Западу, что он неудержимо непобедимый, дайте только денег", - сказал Рогов. Ранее Зеленский на пресс-конференции в рамках второго саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил, что основой урегулирования конфликта на Украине может быть лишь украинская "формула мира". Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875811373.html

https://ria.ru/20230603/sholts-1875903105.html

украина

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир рогов, украина, запорожская область