Рейтинг@Mail.ru
В России придумали, как сделать более экологичным использование газа - РИА Новости, 03.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 03.06.2023
https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html
В России придумали, как сделать более экологичным использование газа
В России придумали, как сделать более экологичным использование газа - РИА Новости, 03.06.2023
В России придумали, как сделать более экологичным использование газа
Российские учёные разработали фильтрующие мембраны, которые могли бы очищать природный газ от углекислого газа для повышения эффективности его горения и... РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T03:06
2023-06-03T03:06
россия
нижний новгород
нижегородский государственный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010903_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f542c1cf94153caaae4acc84eb678e4f.jpg
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские учёные разработали фильтрующие мембраны, которые могли бы очищать природный газ от углекислого газа для повышения эффективности его горения и снижения износа оборудования, которое на нём работает, эти процессы схожи с теми, которые происходят в человеческом организме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ имени Менделеева. "Химики-технологи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и Нижегородского государственного университета создали и отработали технологию улавливания углекислого газа (CO2) из газового потока с помощью новых мембран с улучшенной проницаемостью. Разработка обладает большим экономическим и экологическим потенциалом: она может применяться в процессах очистки природного газа от примесей", - говорится в сообщении. Как пояснил и. о. ректора университета Илья Воротынцев, слова которого приводит пресс-служба, для создания таких мембран были применены полимерные ионные жидкости. С их помощью можно удалять газы из различных сред более тщательно, чем имеющимися сейчас методами. "Сегодня выделением углекислого газа методом мембранного газоразделения занимаются многие научные группы как в России, так и за рубежом, так как проблема очистки газовых смесей от углекислого газа стоит достаточно остро", ― сказал Воротынцев. Полимерные ионные жидкости представляют собой твердые при обычных условиях вещества, схожие, например, с полиэтиленом или поливинилхлоридом. По словам заведующей лабораторией ионных материалов Новомосковского института РХТУ Ольги Казариной, разница в том, что каждое звено полимерных ионных жидкостей — само по себе ионное соединение, и при температуре до 100 градусов по Цельсию является жидкостью. Она уточнила, что ионные жидкости обладают уникальной способностью избирательно и в больших количествах растворять CO2. Сложность заключается в том, что из жидкости невозможно получить мембрану — пленку или полое волокно. "Мембранщики, в том числе ученые из Нижнего Новгорода, пытались этой жидкостью наполнять поры в мембранах пористого типа, но оказалось, что в процессе она просто вытекает. Полимерные ионные жидкости уникальны тем, что, с одной стороны, сохраняют способность к селективному взаимодействию с CO2, а с другой — позволяют получить стабильные материалы любой формы", — рассказала Казарина о преимуществах новой технологии. В пресс-службе отметили, что сейчас разработчики ведут практическую работу по созданию материалов на основе новых мембран для применения в реальных производственных процессах. Действие создаваемых мембран учёные сравнивают с процессами, происходящими в живой природе, например, с фильтрацией крови в почках или газообменом в лёгких.
https://ria.ru/20230602/gaz-1875803785.html
https://ria.ru/20230602/gaz-1875704234.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565010903_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7e45b8aebd4aaea76b0d40c2becf13a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нижний новгород, нижегородский государственный университет
Россия, Нижний Новгород, Нижегородский государственный университет
В России придумали, как сделать более экологичным использование газа

Российские ученые предложили фильтровать природный газ так же, как почки чистят кровь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДожимная компрессорная станция Харампурского месторождении ООО "РН-Пурнефтегаз"
Дожимная компрессорная станция Харампурского месторождении ООО РН-Пурнефтегаз - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дожимная компрессорная станция Харампурского месторождении ООО "РН-Пурнефтегаз". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские учёные разработали фильтрующие мембраны, которые могли бы очищать природный газ от углекислого газа для повышения эффективности его горения и снижения износа оборудования, которое на нём работает, эти процессы схожи с теми, которые происходят в человеческом организме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ имени Менделеева.
«
"Химики-технологи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и Нижегородского государственного университета создали и отработали технологию улавливания углекислого газа (CO2) из газового потока с помощью новых мембран с улучшенной проницаемостью. Разработка обладает большим экономическим и экологическим потенциалом: она может применяться в процессах очистки природного газа от примесей", - говорится в сообщении.
Как пояснил и. о. ректора университета Илья Воротынцев, слова которого приводит пресс-служба, для создания таких мембран были применены полимерные ионные жидкости. С их помощью можно удалять газы из различных сред более тщательно, чем имеющимися сейчас методами.
"Сегодня выделением углекислого газа методом мембранного газоразделения занимаются многие научные группы как в России, так и за рубежом, так как проблема очистки газовых смесей от углекислого газа стоит достаточно остро", ― сказал Воротынцев.
Полимерные ионные жидкости представляют собой твердые при обычных условиях вещества, схожие, например, с полиэтиленом или поливинилхлоридом. По словам заведующей лабораторией ионных материалов Новомосковского института РХТУ Ольги Казариной, разница в том, что каждое звено полимерных ионных жидкостей — само по себе ионное соединение, и при температуре до 100 градусов по Цельсию является жидкостью.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Совфеде обсудят соглашение с Китаем о поставках газа 7 июня
Вчера, 15:29
Она уточнила, что ионные жидкости обладают уникальной способностью избирательно и в больших количествах растворять CO2. Сложность заключается в том, что из жидкости невозможно получить мембрану — пленку или полое волокно.
"Мембранщики, в том числе ученые из Нижнего Новгорода, пытались этой жидкостью наполнять поры в мембранах пористого типа, но оказалось, что в процессе она просто вытекает. Полимерные ионные жидкости уникальны тем, что, с одной стороны, сохраняют способность к селективному взаимодействию с CO2, а с другой — позволяют получить стабильные материалы любой формы", — рассказала Казарина о преимуществах новой технологии.
В пресс-службе отметили, что сейчас разработчики ведут практическую работу по созданию материалов на основе новых мембран для применения в реальных производственных процессах. Действие создаваемых мембран учёные сравнивают с процессами, происходящими в живой природе, например, с фильтрацией крови в почках или газообменом в лёгких.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Верхнебуреинском районе Хабаровского края нашли месторождение газа
Вчера, 10:30
 
РоссияНижний НовгородНижегородский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала