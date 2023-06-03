https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html

В России придумали, как сделать более экологичным использование газа

В России придумали, как сделать более экологичным использование газа - РИА Новости, 03.06.2023

В России придумали, как сделать более экологичным использование газа

Российские учёные разработали фильтрующие мембраны, которые могли бы очищать природный газ от углекислого газа для повышения эффективности его горения и... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T03:06

2023-06-03T03:06

2023-06-03T03:06

россия

нижний новгород

нижегородский государственный университет

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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Российские учёные разработали фильтрующие мембраны, которые могли бы очищать природный газ от углекислого газа для повышения эффективности его горения и снижения износа оборудования, которое на нём работает, эти процессы схожи с теми, которые происходят в человеческом организме, сообщили РИА Новости в пресс-службе РХТУ имени Менделеева. "Химики-технологи из РХТУ им. Д. И. Менделеева и Нижегородского государственного университета создали и отработали технологию улавливания углекислого газа (CO2) из газового потока с помощью новых мембран с улучшенной проницаемостью. Разработка обладает большим экономическим и экологическим потенциалом: она может применяться в процессах очистки природного газа от примесей", - говорится в сообщении. Как пояснил и. о. ректора университета Илья Воротынцев, слова которого приводит пресс-служба, для создания таких мембран были применены полимерные ионные жидкости. С их помощью можно удалять газы из различных сред более тщательно, чем имеющимися сейчас методами. "Сегодня выделением углекислого газа методом мембранного газоразделения занимаются многие научные группы как в России, так и за рубежом, так как проблема очистки газовых смесей от углекислого газа стоит достаточно остро", ― сказал Воротынцев. Полимерные ионные жидкости представляют собой твердые при обычных условиях вещества, схожие, например, с полиэтиленом или поливинилхлоридом. По словам заведующей лабораторией ионных материалов Новомосковского института РХТУ Ольги Казариной, разница в том, что каждое звено полимерных ионных жидкостей — само по себе ионное соединение, и при температуре до 100 градусов по Цельсию является жидкостью. Она уточнила, что ионные жидкости обладают уникальной способностью избирательно и в больших количествах растворять CO2. Сложность заключается в том, что из жидкости невозможно получить мембрану — пленку или полое волокно. "Мембранщики, в том числе ученые из Нижнего Новгорода, пытались этой жидкостью наполнять поры в мембранах пористого типа, но оказалось, что в процессе она просто вытекает. Полимерные ионные жидкости уникальны тем, что, с одной стороны, сохраняют способность к селективному взаимодействию с CO2, а с другой — позволяют получить стабильные материалы любой формы", — рассказала Казарина о преимуществах новой технологии. В пресс-службе отметили, что сейчас разработчики ведут практическую работу по созданию материалов на основе новых мембран для применения в реальных производственных процессах. Действие создаваемых мембран учёные сравнивают с процессами, происходящими в живой природе, например, с фильтрацией крови в почках или газообменом в лёгких.

https://ria.ru/20230602/gaz-1875803785.html

https://ria.ru/20230602/gaz-1875704234.html

россия

нижний новгород

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россия, нижний новгород, нижегородский государственный университет